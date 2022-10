Silent Hill: Regisseur behauptet, dass mehrere Spiele in Entwicklung sind

Silent Hill: "Ich arbeite mit Konami zusammen"

Auch ein neuer Film ist in Arbeit

Seit Monaten gibt es immer wieder Gerüchte, dass Konami über große Pläne für ein Comeback der Silent Hill-Marke verfügt. Konkret wurde bislang jedoch nichts angekündigt, aber nun liefert ausgerechnet ein Filmregisseur neues Futter für Spekulationen.Christophe Gans, Regisseur des 2006 veröffentlichten Kinofilms zu Silent Hill, gibt in einem Interview mit dem französischsprachigen Magazin MaG - Movie & Game zu Worte , dass sich gleich mehrere Spiele zu Silent Hill in Arbeit befinden würden. Konami arbeite daran, die Marke im großen Rahmen wiederzubeleben.In dem Interview, übersetzt vom Forum resetera , spricht Gans ziemlich offen über die Zukunft der Silent Hill-Marke. Er arbeite selbst mit dem Silent Team, den Erfindern des Horrorspiels bei Konami, eng zusammen. Dadurch wisse er, dass sich aktuell "mehrere Spiele in der Entwicklung befinden". Er glaubt, dass vor allem der Erfolg der Resident Evil-Remakes Konami beeindruckt habe.Gans lässt sich im Laufe des Interviews sogar noch ein bisschen mehr entlocken. Auf Nachfrage bestätigt er beispielsweise, dass Team Blooper an einem Remake von Silent Hill 2 arbeitet. Dazu sind erst vor kurzem erste vermeintliche Bilder aufgetaucht , aber Konami schwieg dazu. Eine offizielle Ankündigung gibt es demnach weiterhin nicht.Darüber hinaus entsteht offenbar auch beim Silent Team ein neues Spiel. Dort, so Gans, würden immer noch mehrere Entwickler tätig sein, die bereits an früheren Serienteilen mitgearbeitet haben. Einige dieser Mitarbeiter kenne der Regisseur zudem laut eigenen Aussagen noch von früher, als er für Konami den ersten Silent Hill-Film drehte.Gans selbst ist übrigens als Filmregisseur nicht an der Entwicklung der Spiele beteiligt. Stattdessen steht er mit Konami in Kontakt, da er an einem neuen Silent Hill-Film arbeitet. Die Dreharbeiten zu dem Projekt sollen voraussichtlich im Februar 2023 beginnen.Der Film gehört mutmaßlich ebenfalls zum Plan dazu, der Marke Silent Hill ein Comeback zu spendieren. Konami selbst aber bleibt schweigsam und kommentiert weiterhin keine Gerüchte und Spekulationen.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg