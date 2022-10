Silent Hill: Zukunft der Reihe wird am Mittwoch enthüllt

Silent Hill: Wann findet der Livestream statt?





In your restless dreams, do you see that town?



The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa



— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022

Gerüchte: Neue Spiele, Remake und Film

Silent Hill 5: Neuer Serienteil von Team Silent von Konami, an dem auch Masahiro Ito, der Kreaturendesigner der ersten vier Silent Hill-Spiele, beteiligt sein soll. Zuvor gab es bereits Gerüchte, dass auch Sony an der Entwicklung beteiligt sein soll.

Silent Hill 2 Remake: Der Klassiker von 2001 soll vom polnischen Entwickler Team Blooper eine Neuauflage erhalten. Dazu sind vor kurzem erste angebliche Screenshots aufgetaucht, die das Projekt in einer sehr frühen Entwicklungsphase zeigen sollen. Angeblich soll das Remake zu Beginn nur für die PlayStation-Konsolen und den PC erscheinen.

Silent Hill Spin-Off: Angeblich entsteht über den Indie-Publisher Annapurna Interactive ein episodischer Ableger, bei dem Kurzgeschichten rund um Silent Hill eine Rolle spielen sollen. Als Entwicklerstudio steckt mutmaßlich No Code dahinter, die aktuell an einem Horror-Geheimprojekt mit Annapurna Interactive arbeiten.

Ein neuer Film: Zudem soll sich ein neuer Film zu Silent Hill in Produktion befinden. Das ist mittlerweile ein nahezu offenes Geheimnis, denn Regisseur Chistophe Gans bestätigte vor kurzem in einem Interview, dass die Dreharbeiten dazu im Februar 2023 beginnen sollen.

Wohin geht die Reise von Silent Hill? Nach wochen- und monatelangen Gerüchten um Remakes und neue Serienteile wird es sich schon bald zeigen: Konami kündigt für diesen Mittwoch einen Livestream an.Während der Übetragung soll es exklusiv um Silent Hill und dessen Zukunft gehen. Weiter in die Karten lässt sich Konami derzeit noch nicht schauen, aber lange müssen Fans nicht mehr warten.Wer die Übertragung selbst miterleben will, muss eventuell etwas länger aufbleiben: Der Livestream findet am Mittwoch, dem 19. Oktober, um 23:00 Uhr statt. Informationen zur Dauer gibt es bisher nicht.Auch zu etwaigen Inhalten schweigt Konami derzeit noch und lässt lediglich die Ankündigung des Livestreams für sich sprechen.Während Konami sich zurückhält, kocht die Gerüchteküche brodelnd heiß. Schon seit Monaten kommt es immer wieder zu vermeintlichen Leaks, in denen angebliche Informationen rund um die Rückkehr der Silent Hill-Reihe aus dritter Hand geteilt werden.Im Fokus stehen dabei in erster Linie vier Projekte, die sich derzeit zu Silent Hill in Entwicklung befinden sollen:Wie viele dieser Gerüchte sich bewahrheiten, bleibt derzeit noch abzuwarten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich am Mittwoch genau zeigen, wie Konami die große Rückkehr von Silent Hill plant.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg