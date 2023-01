Silent Hill: Konami will auch in Zukunft Spiele zur Horror-Reihe produzieren

Silent Hill: Viele weitere Projekte für die Zukunft geplant

Darum bekommt ausgerechnet Silent Hill 2 ein Remake

Lange Zeit sahen sich Silent Hill-Fans mit einer gähnenden Leere an Neuerscheinungen konfrontiert, bevor man Ende letzten Jahres dann ein Feuerwerk an Ankündigungen losließ.Mit dem Remake von Silent Hill 2 Silent Hill Townfall und Silent Hill Ascension warten nun eine ganze Reihe frischer Erfahrungen auf Horror-Liebhaber und offenbar will das hinter der Marke stehende Unternehmen Konami auch in Zukunft weiter auf Silent Hill setzen. Man begrüße daher ab sofort alle Vorschläge und Projektideen von externen Entwicklerstudios.In einem Interview mit IGN Japan haben drei Konami-Schwergewichte nun über die beliebte Horror-Reihe geplaudert: Der Silent Hill-Produzent Motoi Okamoto, der Konzeptkünstler und kreativer Kopf hinter Pyramid Head, Masahiro Ito sowie der Komponist Akira Yamaoka. Zusammen sprachen die drei nicht nur über die angekündigten Titel, sondern blicken auch noch weiter in die Zukunft:„Die Anzahl unserer Projekte wird nur weiterwachsen. Die Tatsache, dass wir Silent Hill wiederbeleben, war bis vor kurzem ein Geheimnis, daher konnten wir nicht gerade an die Öffentlichkeit gehen und rufen: Hey, ihr alle! Bring uns eure Silent Hill-Projekte! Das können wir jetzt machen, wenn also Entwickler aus aller Welt mit einer Liebe zu Silent Hill uns ihre Vorschläge bringen, verspreche ich, jeden einzelnen davon anzuschauen. Wir sind ganz Ohr.“Der Appell an außenstehende Studios hat natürlich auch einen anderen Grund: Arbeitsteilung, Zeit, Ressourcen und Aufwand. „Was wir selbst machen können, hat Grenzen, weshalb wir mit vielen verschiedenen Indie-Schöpfern arbeiten müssen, wenn wir viele verschiedene Silent Hill-Spiele machen wollen.“„Daher haben wir uns darum bemüht, mit Menschen aus aller Welt zusammen zu arbeiten, die Silent Hill-Spiele machen wollen und wandten uns an Bloober Team genau wie an Annapurna Interactive und No Code“, führt Okamoto weiter aus. „Es gab leider ein paar Projekte, die niemals angefangen wurden, aber wir sprechen mit vielen Entwicklern und haben rege Diskussionen darüber, was wir in Zukunft machen wollen.“Abseits von zukünftigen Projekten ging Okamoto auch darauf ein, warum Fans der Horror-Reihe sich so lange gedulden mussten: „Die Silent Hill-Reihe war für eine ganze Zeit inaktiv. Konami als Unternehmen wollte sie zurückbringen und viele Leute, die hier arbeiten, wollten Silent Hill-Spiele machen. Die einzige Sache ist, dass jeder unterschiedliche Vorstellungen davon hatte, was Silent Hill ist und warum sie die Reihe lieben, was es schwierig gemacht hat, sich auf eine einzelne Richtung zu einigen.“„Während dieser inaktiven Periode kamen allerdings eine ganze Menge Indie-Horror-Spiele heraus, von denen einige von Silent Hill beeinflusst worden waren. Wenn wir Silent Hill in dieser Umgebung wiederbeleben wollen, mussten wir seine Identität als Marke eindeutig definieren, sie schärfen und differenzieren, damit sie heraussticht. Als wir darüber nachgedacht haben, was die Identität von Silent Hill ist, dachten wir an den wahren psychologischen Horror der Reihe.“„Und wenn man Leute fragt, was wahrer psychologischer Horror ist, wird fast jeder von Silent Hill 2 sprechen. Wir haben also entschieden, wenn die Identität der Marke wahrer psychologischer Horror ist, müssen wir mit einem Remake von Silent Hill 2 anfangen.“ Ob Silent Hill 2 auch heute noch dieses Horror-Feeling versprüht, könnt ihr dann im Laufe des Jahres herausfinden, wenn das Remake für den PC und die PlayStation 5 erscheint. Bloober Team verspricht jedenfalls, dass man dem Original treu bleiben wolle