Silent Hill: Meilenstein für Kurzspiel-Spin-Off

Silent Hill: Psycho-Horror in unter zwei Stunden

Gerade einmal eine Woche hat es gedauert, bis der neue-Ableger den ersten großen Meilenstein geknackt hat. Das Spiel, das in der vergangenen Woche auf der State of Play offiziell angekündigt und direkt veröffentlicht wurde, ist der erste neue Ableger der Reihe seit über zehn Jahren.Das Kurzspiel The Short Message ist ein Spin-Off und wurde vergangenen Mittwochzum Download angeboten. Es stellt gewissermaßen ein Ausblick dar, wie Entwicklerstudio Bloober Team das Franchise erweitern will.Nun, eine Woche später, wurde das Spiel bereits eine Million Mal heruntergeladen, wie auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Silent Hill zu lesen ist. Die Story von The Short Message kann in ein bis zwei Stunden abgeschlossen werden. Ihr übernehmt die Rolle einer jungen Frau, die sich in der schaurigen Atmosphäre einer Villa auf der Suche nach Hinweisen begibt, was ihrer Freundin zugestoßen ist. Der Horror spielt sich dabei eherab.Viele Antworten unter dem Post zeigen sich angetan von dem Spiel. „Unglaubliches und wunderschönes Erlebnis“, schrieb etwa Nutzer Urameshi . „Es hat eine Menge Emotionen verursacht und ich glaube, es warzu öffnen.“ User AtomosFabian hob speziell die musikalische Untermalung von Akira Yamaoka und die Designs von Masahiro Ito hervor.Die Veröffentlichung des Spiels folgte auf einvom-Remake auf der State of Play. Für dieses lang erwartete Spielallerdings noch keinen Release-Termin.