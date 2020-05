RealMYST: Switch-Umsetzung für den Mai angekündigt

Am 21. Mai erscheint Realmyst in der Masterpiece Edition als Switch-Umsetzung - das hat Entwickler Cyan verkündet. Auf dem PC erschien die Neuauflage des Adventure-Klassikers schon vor 20 Jahren - und das Original 1993, also bereits vor 27 Jahren. In unserer PC-News aus dem Jahr 2000 ist von "State-of-the-Art-Grafik" und Sound der "heutigen" Technik die Rede - inwieweit das im Jahr 2020 noch stimmt bzw. überarbeitet wurde, verrät die aktuelle Pressemitteilung noch nicht.Da es hierzulande (anders als in den USA auf Limitedrungames.com ) keine Vorbestellerphase gibt, wird der Titel in den ersten Tagen nach Release zu einem ermäßigten Preis angeboten - später dürfte er sich im Bereich von 19,99 Dollar bewegen. Was Myst seinerzeit als Klassiker des Genres ausmachte? Die monumentale Kulisse, schönen Panoramen, rätselhafte Apparaturen und Aussichten. All das waren vor allem grafische Reize, über die man in eine fremde Welt abtauchen konnte. Dank der neuen CD-Rom-Technologie erstrahlte dies in einer ungeahnten Pracht - auch wenn es sich nur um leicht animierte, vorberechnete Kulissen handelte.Bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung besser gelingt, als das fehlerhafte Myst für den Nintendo DS aus dem Jahr 2007, welches im Test die sagenhafte Wertung von 1% kassierte.