Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: Könnte Leak zufolge bald auch auf andere Plattformen kommen

The new Metal Gear Solid website added buttons to the timeline for the games in Master Collection Vol. 1, but if you inspect the page, there are placeholder buttons for MGS4, Peace Walker, and MGSV as well.



Very interesting. pic.twitter.com/V0ezMHdpcT



— Nitroid ❗ (@Nitroid) June 21, 2023

Während die Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 bereits sichere Sache ist, lässt ein neues Leak darauf schließen, dass aucheinen Port für anderebekommen könnte.Seinerzeit nur auf der PlayStation 3 veröffentlicht, könnte der vierte Teil Stealth-Shooter-Reihe schon mit der zweiten Ausgabe der Master Collection künftig auch auf den PC, die Switch oder die Xbox Series-Konsolen kommen.Twitter-Nutzer Nitroid berichtete über seinen Fund, nachdem er sich die Metal Gear Solid Master Collection der ersten Ausgabe genauer auf der offiziellen Webseite angesehen hat. Dabei stieß er in den Dateien auf die Namen weiterer MG-Spiele, so zum Beispiel auch Metal Gear Solid 4, welches in der Zukunft den Sprung aus der PlayStation-Exklusivität schaffen könnten.Seit seinem Release im Jahrewarteten Fans von MGS4 schon auf eine Portierung, doch der Serienableger verließ bislang nie den sicheren Hafen der PlayStation 3. Doch selbst, wenn sich dies künftig ändern sollte, bleibt anzumerken, dass Schöpfer Hideo Kojima ohnehin keine Hand an der Current-Gen-Portierung anlegen wird.Die, erscheint am 24. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S sowie die Nintendo Switch und den PC. Mitsowiesind die ersten drei Hauptspiele enthalten, mit Volume 2 könnte uns dann aber endlich auch Metal Gear Solid 4 erwarten, sollte sich der Leak als korrekter Hinweis herausstellen.Letztes aktuelles Video: 1 April