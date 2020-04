Age of Conan: Unchained: Onslaught: Großes Update veröffentlicht

Funcom hat das große (kostenlose) Update "Onslaught" für Age of Conan: Unchained veröffentlicht. Onslaught führt ein neues Areal ein, das auf Robert E. Howards "Black Colossus" (1933) basiert, eine der ursprünglichen Kurzgeschichten mit Conan dem Barbaren. In dem Gebiet wird man mit einer neuen Bedrohung konfrontiert, da der alte Zauberer Thugra Khotan nach Tausenden von Jahren erwacht ist und versucht, die Weltherrschaft zu erreichen. Versprochen werden ein neuer Spielmodus (Onslaught; Kampf gegen Gegnerwellen), neue Quests sowie exquisite Waffen und Rüstungen. Das Change-Log findet ihr hier Age of Conan ist im Mai 2008 veröffentlicht worden und wurde im Jahr 2011 auf Free-to-play (Age of Conan: Unchained) umgestellt. Onslaught ist größte Update für Age of Conan seit Jahren.Letztes aktuelles Video: Onslaught Trailer