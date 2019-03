4Sceners: Nach dem genialen Rock for Metal gibt's was auf die Techno-Mütze. Jobes neue PICO-8-Demo strobo-liert sich in die Herzen aller Techno-Jünger. - 4Players.de

Das virtuelle Oldskool-System PICO-8 ist für viele Demoprogrammierer ein beliebtes Ziel, lässt es sich doch relativ leicht bedienen. Doch keinem gelang dies bislang so kunstvoll wie Jobe von Jumalauta. Im vergangen Jahr brach er mit seinem Rock for Metal sämtliche Barrieren, brachte mit chippigen Klängen und großartiger Effekt- und Designkunst den Spirit der harten Gitarrrenriffs in die Pixelebenen des PICO-8. Auch wir waren voll des Lobes und zeichneten die Kultdemo gleich zweifach aus. Mit seinem neuesten Werk kehr Jobe den Headbangern den Rücken und wendet sich einer anderen, nicht minder speziellen Musikspezies zu: Den Techno-Jüngern.

Techno-Utopian Edict heißt die neue Demo, welche die Religion der Technomusik hör- und sichtbar macht. Die harten Chipklänge sprechen genau die richtige Sprache, ebenso die blitzenden, verworrenen Linien-, Plasma- und Vektorobjekte. Typische Slogans aus der Szene fügen genau die richtige Prise Atmosphäre in das stroboskop-lastige Spektakel, womit Jobe ein weiteres Mal ein Ausrufezeichen in Sachen Code und Design auf dem PICO-8 setzt.