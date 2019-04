4Sceners: Im gewohnt festlichen Rahmen wurden auf der Revision 2019 die Gewinner der Meteoriks 2019 Awards gekürt. - 4Players.de

Im gewohnt festlichen Rahmen wurden auf der Revision 2019 die Gewinner der Meteoriks 2019 Awards gekürt. Hier ist die Übersicht über alle Produktionen und Demo-Maker, welche eine der begehrten Trophäen überreicht bekamen.



Quelle: Pouet.net / Dojoe

The show is over, thank you all for being there and making it a blast!Here are the laureates of the Meteoriks Awards 2019, give them a round of applause!The Meteoriks Award 2019 forgoes toThe Meteoriks Award 2019 forgoes toThe Meteoriks Award 2019 forgoes towith an Honorable Mention forThe Meteoriks Award 2019 forgoes toThe Meteoriks Award 2019 forgoes toThe Meteoriks Award 2019 forgoes towith an Honorable Mention forThe Meteoriks Award 2019 forgoes towith an Honorable Mention forThe Meteoriks Award 2019 forgoes toThe Meteoriks Award 2019 forgoes towith an Honorable Mention forYou can review the laureates and all nominees on our website: https://2019.meteoriks.org/laureates We also updated our team page with the names of the jurors: https://2019.meteoriks.org/team Thanks to Revision for hosting us, and thanks to YOU who took part by suggesting, juroring, voting -- and for making these wonderful productions in the first place!It's been a great demoscene year, and that's thanks to you! <3See you next year!