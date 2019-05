4Sceners: Ein spektakuläres Rennspiel in bester Lotus-Tradition ist bei der Kult-Demogruppe Batman Group für den Amstrad CPC in der Mache. - 4Players.de

16-bit Qualität auf einem 8-bit Rechner! Genau das verspricht die Kult-Demogruppe Batman Group für Vespertino , einem Arcade-Racer in bester Tradition von Klassikern wie Lotus Esprit Turbo Challenge, das sich gerade für den Amstrad CPC in Entwicklung befindet.Ein erstes, auf YouTube veröffentlichtes Teaser-Video weckt dabei die Lust am Durchdrücken des Gaspedals, denn der nur wenige Sekunden sichtbare Gameplay-Ausschnitt bestätigt die eingangs erwähnte Aussage. Farbenfrohe, detaillierte, flüssig scrollende Grafik ist da zu sehen. Von stabilen 25 fps sprechen die Macher, einer 3D CRTC-FX Engine und vielem mehr. Dass dies keine schlauen Marketingsprüche sind, glauben wir. Denn die Batman Group hat ihre Fähigkeiten in den letzten Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sei es mit dem CPC-Port von Pinball Dreams , der Über-Demo Batman Forever für die selbe Plattform oder dem unvergessenen Batman Vuelve für Amiga.Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten zu Vespertino gibt.