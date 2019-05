4Sceners: Die Siegerdemo Mood ist ein wenig anders als die sonst so typischen Demos von Adapt, mehr in Richtung Mainstream. - 4Players.de

Die emsigen Demo-Produzenten aus Finnland sind schon wieder in Echtzeitstimmung. Bereits kurz nach ihrer Osterdemo auf der Revision 2019 schieben sie Mood hinterher, eine Demo, die nicht ganz so vollgestopft mit technischem Allerlei ist, wie es sonst bei Adapt üblich ist. Dieses Mal verlustrieren sie sich in der Synthpop-Ecke. Mit typischen pinken Neonfarben, Rasterfeldern und klanglichen Anleihen. Das sieht alles sehr nett aus und wirkt wie für den Mainstream gemacht. Gereicht hat's jedenfalls für den Sieg beim Skeneklubi Annual Meeting 2019.