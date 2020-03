4Sceners: Die Revision 2020 wird aufgrund der aktuellen Lage als reines Streaming-Event durchgeführt. Mit der taufrischen Invitation gibt's jetzt den ersten Appetithappen.

Ostern 2020 findet zu Hause statt. Das ist aufgrund der aktuellen Geschehnisse nur vernünftig. Die Demoszene lässt sich das jährliche Feiern und messen in diversen Szenewettbewerben dennoch nicht vermiesen. Anstatt das Saarbrücker E-Werk zur Revision 2020 persönlich zu füllen, darf man es sich auf der Couch bequem machen und das virtuell stattfindende Event per Live-Stream volle vier Tage mitverfolgen. Damit man schon vor dem Osterwochenende in Stimmung kommt, gibt es jetzt die offizielle Inviation-Demo "Welcome Home" . Comic-Klamauk, Easter-Eggs, allerlei Anekdoten an bisherige Osterpartys und gute Stimmung stecken in dem von Poo-Brain und Rebels entwickelten Charme-Werk. Schaut's euch an und freut euch drauf!