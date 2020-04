4Sceners: Erstmalig wird mit der Demoszene in NRW eine digitale Kulturform für die Liste des lebendigen UNESCO Kulturerbes in Deutschland nominiert.

Seit längerem setzen sich Tobias "Melkor" Kopka und der Digitale Kultur e.V. dafür ein, dass die Demoszene in das nationale Deutsche UNESCO Kulturerbeverzeichnis aufgenommen wird. Ein erster Schritt hierfür ist nun getan, denn das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW hat die Demoszene, zusammen mit drei anderen Kulturen, aus insgesamt 18 Anträgen ausgewählt und würdigt somit die technischen und auch kulturellen Errungenschaften. Anfang 2021 fällt dann die Entscheidung, ob die Aufnahme tatsächlich erfolgt.Tobias Kopka: "„Mit der Demoszene wird erstmalig eine digitale Kultur für das bundesweite Verzeichnis des immateriellen UNESCO Kulturerbe nominiert. Die Demoszene setzt sich als technisch-kreative Kulturgemeinschaft seit Dekaden über jedwede Grenzen hinweg und versteht sich im besten Sinne als transnational. Der gemeinsame Antrag treibt die Diskussion um einen zeitgemäßen Einbezug aller digitalen Kulturformen in den selbstverständlichen Kanon der Kulturbewahrung und -förderung voran.”Einen vollständigen Bericht in englischer und deutscher Sprache findet ihr unter folgendem Link