4Sceners: Eine einzige Szene und eine Minute Laufzeit - Adapt zeigen in Fresh Moon wie schön und abwechslungsreich das sein kann!

ist ein echtes One Scene Wonder! Eine einzige Szene - das ist die Voraussetzung bei einem 'One Scene'-Wettbewerb. Und genau diese Vorgabe haben Adapt bravourös gelöst. Ihrhüllt die pulsierende Kugel in abwechslungsreiche Effektkleider, lässt daszu die Technikmuskeln spielen und begeistert obendrein mit grandioser Musikuntermalung - natürlich maßgeschneidert auf die Optik. Schade, dass dieser faszinierende Trip schon nach einer Minute vorbei ist. Aber auch das war eine Vorgabe, um an der Compo auf der Assembly Winter 2020 teilzunehmen.