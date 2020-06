Seit dem vergangenen Jahr kämpft sich NuSan tapfer in Richtung Spitzengruppe der 4k-Intro-Entwickler. Mit The Vanishing of Ashlar ist er erneut ein Stück weiter nach oben gekommen. Wunderschöne, ständig in sich zerfließende Geometrien, gepaart mit scharfen Kanten und toller Beleuchtung hat er hierfür erschaffen. Doch so schön die Optik ist, die Ohren müssen hier wirklich leiden. NuSan ist kein Musiker und sollte sich für sein nächstes Werk defintiv Fachkompetenz an Bord holen.