4Sceners: Das mit Cabes.GL erstellte Aphelion begeistert mit Synthwave-Farben und -Musik und hievt Farbrausch ins Browser-Zeitalter.

Nach Demopaja, .werkkzeug, Tooll.io oder Notch leutet mittlerweile Cables.GL ein neues Zeitalter für Demomaker ein. Gänzlich Browser-basiert und mit der Möglichkeit beeindruckende, bewegte Echtzeit-Visuals zu erstellen, glänzt das gute Stück schon seit längerem als Antrieb für Killer-Demos wie Moron oder C . Nun springen auch Farbrausch auf den Web-based Effektzug auf, und zwar in Person von Newcomerin Darya und dem altehrwürdigen KB. Herausgekommen ist fr-099: Aphelion , ein von Synthwave-Farben und -Musik geprägtes Spektakel. Das weiß mit eher minimalistisch gehaltenen, aber stilsicher gestalteten Szenen zu gefallen, die vom grandiosen 80er-Jahre-Klanggerüst getrieben werden. So mancher Akkord lässt wohlige Erinnerungen an den legendären Soundtrack zum Kultfilm Turbo Kid aufkeimen, mit dem sich das kanadische Producer-Duo Le Matos für immer und ewig einen Platz im Synthwave-Himmel reserviert hat. Aphelion wandelt auf diesen Spuren, weshalb wir euch nur empfehlen können, euren Browser damit in schickes Neon-Pink zu hüllen.