4Sceners: In einem kleinen Rückblick stellen wir die interessantesten Demos und Intros von der Solskogen 2020 vor.

In einem kleinen Rückblick stellen wir die interessantesten PC-Demos und -Intros von der Solskogen 2020 vor.Farfars erstes Experiment mit Notch kann als gelungen bezeichnet werden. Zu Fugls deftigem Track lässt er farbenfrohe zeigt er allerlei typische Effektkost, die dank des hochgezüchteten Demo-Antriebs und seinem Gespür für den richtigen Anstrich sofort sämtliche Sinne anspricht. Eine wirklich coole Notch-Premiere eines alten Szene-Hasen.Für die letzte Solskogen-Party entstauben Kvasigen nochmal ihr Demosystem. Herausgekommen ist ein optisch nicht mehr ganz zeitgemäßer Demoschinken, der gewohnt rasant inszeniert ist und vor allem von Lug00ber's grandiosem Track lebt. Der Rest ist eine Hommage an alte Zeiten, nett gemacht, oft auf Highspeed getrimmt, das Auge aber oftmals einfach nur BÄH schreiben lässt. Demzufolge also musikalisch hui, grafisch nur mittelmäßig.Heute kommt nur Veganes auf den Tisch. Unheimlich viel leckeres Obst verarbeiten Ninjadev in dieser 64k Intro zu einem leckeren Smoothie - in ihrer typisch funkigen Machart. Da wird geschält, zerteilt, gedreht und rhythmisch beiseite gegroovt, dass es eine wahre Freude ist. Echt cool und erfrischend anders!