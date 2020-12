4Sceners: Alles abgesagt und keine öffentlichen Zusammenkünfte erlaubt - das lässt sich die Demoszene nicht bieten und lädt am 31.12.2020 zur virtuellen Hogmanay-Party ein.

Under Construction? Abgesagt! Underground Conference? Tolle Planung, aber ebenfalls aufgrund der aktuellen Gegebenheiten nicht möglich. Soll das Jahr 2020 wirklich zum ersten Mal seit Erfindung der Demoszene ohne Demo-Party enden? Mitnichten! Denn dafür startet am heutigen letzten Tag des Jahres die Hogmanay Demoparty . Auch dort wird es zwar kein Treffen von Angesicht zu Angesicht geben, dafür aber zumindest eine virtuelle Demoparty mit allem, was uns Demoszener wichtig ist. Wettbewerbe noch und nöcher, coole Live-Acts und das Socializing findet dann eben über die üblichen Online-Kanäle statt. Herzlichen Dank an das Orga-Team und wir wünschen euch allen eine schöne Party mit tollen Releases, sowie ein gutes Rüberkommen in ein - hoffentlich normaleres - 2021!