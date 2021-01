4Sceners: Kevin ist zurück und erlebt in der Siegerdemo von der Hogmanay-Party sein neuestes, skurriles Abenteuer.

Die Siegerdemo von der Hogmanay Demoparty hat mit Kevin einen Hauptdarsteller, der längst Kultstatus in der Demoszene geniest. In sp04 - The Nose is the Limit erlebt der skurrile Glatzkopf sein neuestes Abenteuer, das sich letzendlich als Hoffnungsschimmer für die gesamte Demoszene und das fast noch vollständig vor uns liegende Jahr 2021 entpuppt: Ein mögliches Treffen von zahlreichen Menschen in einer echten Umgebung - mit Feiern, Drücken, gemeinsam Spaß haben und den für eine Demoparty obligatorischen Coding-, Grafik- und Musikwettbewerben. Genau das möchte zum Osterfest die neue Demoparty OnScene möglich machen - als zusätzlicher Schauplatz für die bekannte Revision-Party, die natürlich ebenfalls an Ostern steigen soll, aber bereits als reines Online-Event angekündigt wurde. Damit das auch wirklich klappt, haben die Veranstalter der OnScene ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept erstellt, das alle Corona-Regelungen beachten soll. Wir sind gespannt und hoffen, dass dies alles möglich sein wird.Ausführliche Informationen könnt ihr der offiziellen Website entnehmen. Kevins neueste Spaßdemo bietet hierzu die perfekte, spaßige Hinführung.