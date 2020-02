Company of Heroes: iPad-Umsetzung steht in den Startlöchern

Screenshot - Company of Heroes (iPad) Screenshot - Company of Heroes (iPad) Screenshot - Company of Heroes (iPad) Screenshot - Company of Heroes (iPad) Screenshot - Company of Heroes (iPad) Screenshot - Company of Heroes (iPad) Screenshot - Company of Heroes (iPad) Screenshot - Company of Heroes (iPad) Screenshot - Company of Heroes (iPad) Screenshot - Company of Heroes (iPad)

Feral Interactive und Sega werden Company of Heroes am 13. Februar 2020 auf dem iPad im App Store veröffentlichen (Preis: 14,99 Euro; keine Mikrotransaktionen). Das Echtzeit-Strategiespiel von Relic Entertainment aus dem Jahr 2006 wurde von Feral Interactive für Tablets neu gestaltet und entwickelt.Der Publisher erklärt: "Company of Heroes, ein Meisterwerk der simulierten Kriegsführung, befehligt Spieler von zwei Kompanien amerikanischer Soldaten und fordert sie auf, eine intensive Truppenkampagne ab der D-Day Invasion in der Normandie zu leiten. (...) Company of Heroes ist vollständig auf Tablets zugeschnitten und optimiert und verfügt über eine ausgeklügelte Benutzeroberfläche, die es den Spielern intuitiv ermöglicht, Echtzeit-Taktiken auszuführen, sich an sich ständig wandelnde Umgebungen anzupassen und schließlich heftige Widerstände zu überwinden, um die Befreiung Frankreichs zu sichern."Letztes aktuelles Video: iPad-TrailerCompany of Heroes benötigt iOS 13 und mindestens 6 GB freien Speicher. Unterstützte Geräte: iPad mini (5. Generation), iPad Air (3. Generation), iPad (5. Generation), iPad (6. Generation), iPad (7. Generation), iPad Pro (1. Generation: 9.7", 12.9"), iPad Pro (2. Generation: 10.5", 12.9") und iPad Pro (3. Generation: 11", 12.9").