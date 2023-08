Diablo 3: Mit der letzten Saison kommt endlich der Solo Self Found-Modus

Diablo 3: Spieler wünschen sich ewig einen SSF-Modus – mit der letzten Saison bekommen sie ihn

Was Saison 29 sonst noch mit im Gepäck hat

Während der vierte Teil vonpopulärem Action-Rollenspiel nach wie vor hohe Wellen schlägt, gibt es auch ein paar Neuigkeiten zur nächsten und letzten Saison, auf die wir uns im mittlerweile elf Jahre altenfreuen können.So soll Season 29 nicht nur das letzte wirkliche Update für Teil 3 mit sich bringen, sondern gleichermaßen auch endlich einen sogenannten, kurz SSF, einführen. Auf einen solchen warteten Fans etliche Jahre – doch es kommt noch besser.Im Solo Self Found-Modus von Diablo 3, der in vergleichbaren Titeln wie beispielsweisebereits seit langer Zeit zum guten Ton gehört, seid ihr, denn ihr könnt weder handeln, noch erhaltet ihr Erfahrungsboni im Gruppenspiel, geschweige denn ist ein solches überhaupt möglich.Fans besonderswird damit ein lang gehegter Wunsch erfüllt, denn sie bekommen nun, nach über einem Jahrzehnt, endlich die, die sie sich immer erträumt haben. Und nicht nur das: Für den SSF Mode von Diablo 3 soll sogar eine eigeneeingeführt werden, ferner wird es sogar einegeben, in der euch ein Permadeath bei einem Scheitern erwartet.„Wir haben uns entschlossen, Solo Self Found in Diablo 3 einzuführen, nachdem Spieler jahrelang nach einem offiziell unterstützten Singleplayer-Modus gefragt haben“, wie es von Seiten desim Rahmen eines Beitrages auf der Webseite des Spiels heißt . „Dieser Modus wird euch begeistern.“, versprechen die Macher darüber hinaus.Natürlich hat Saison 29 aber noch einiges mehr zu bieten, darunter eine neue saisonale Mechanik, neue, eine Erhöhung des, ebenso wie einige starke-Verbesserungenund weitreichende Änderungen an derkönnt ihr die neuen Features von Diablo 3 schon ab morgen, denn zwischen dem 15. und dem 29. August stehen euch die öffentlichen Test-Server (PTR) zur Verfügung. Mitmöchte man dann ältere Inhalte wieder aufwärmen und sich vollends auf Diablo 4 und dessen Weiterentwicklung konzentrieren. Auch hier wünschen sich die Spieler, neben den nützlichen PTRs, einen Solo Self Found-Modus, ebenso wie eigene Leaderboards - stattdessenLetztes aktuelles Video: a