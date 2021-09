Alan Wake: Remastered für PlayStation- & Xbox-Konsolen sowie PC angekündigt; erste Bilder veröffentlicht

Aktualisierung vom 9. September 2021, 18:07 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 7. September 2021, 15:01 Uhr:

Mittlerweile sind auf Amazon.de und Amazon.com (via Gematsu.com ) erste Screenhots sowie Packshots zum am Dienstag angekündigten Alan Wake ( ab 9,99€ bei kaufen ) Remastered aufgetaucht.Im Herbst 2021 wird Alan Wake Remastered für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Alan Wake feiert damit seine Premiere auf der PlayStation. Das Remaster ist eine vollständig überarbeitete Version des Klassikers aus dem Jahr 2010. Es wird von Remedy Entertainment entwickelt und von Epic Games Publishing herausgegeben.Alan Wake Remastered umfasst die Inhalte des Hauptspiels und die beiden Erweiterungen The Signal und The Writer in "komplett neu gerenderter 4K-Grafik" und mit neuen Kommentaren von Creative Director Sam Lake.Die Ankündigung von Alan Wake Remastered erfolgte mit der Veröffentlichung eines offenen Briefs von Sam Lake (Remedy) auf The Sudden Stop - einer von Fans betriebenen Community-Website, die seit 2012 über Alan Wake und Spiele von Remedy berichtet.