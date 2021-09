Alan Wake: Remastered: Trailer zeigt die Grafik-Verbesserungen im Vergleich

Die Grafik-Verbesserungen in Alan Wake Remastered ab 9,90€ bei kaufen ) im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2010 stellen Epic Games Publishing und Remedy Entertainment im folgenden Trailer näher vor. Das Spiel soll 4K-Grafik auf entsprechenden Plattformen unterstützen. Die Entwickler wollen die Umgebungen überarbeitet, die Figuren verbessert und die Filmsequenzen angepasst haben. Es gibt auch einen neuen Making-of-Kommentar von Creative Director Sam Lake. Das Remaster umfasst die Inhalte des Hauptspiels und die beiden Erweiterungen "Das Signal" und "Der Schriftsteller".Über die Überarbeitung sprach Sam Lake kürzlich im PlayStation.Blog : "Viele der Entwickler des originalen Alan Wake, mich eingeschlossen, waren an der Erschaffung dieses Remasters beteiligt. Vor allem wollten wir die Identität und den einzigartigen visuellen Stil von Alan Wake wahren und dabei trotzdem die Grafik auf das Niveau heben, das Spieler heutzutage erwarten. Fast alles aus dem Originalspiel haben wir überarbeitet: jede Menge individueller Objekte, von Umgebungsszenen bis hin zu einzelnen Requisiten, Texturen, Soundeffekte und die Gestaltung der Benutzeroberfläche. Da sie einen enorm wichtigen Teil der nervenaufreibenden Atmosphäre des Spiels ausmachen, hat sich ein ganzes Team in mühevoller Arbeit nur damit auseinandergesetzt, dass die Bäume und das Blattwerk so gut wie möglich aussehen."Alan Wake Remastered wird am 5. Oktober 2020 für PC (Epic Games Store: 29,99 Euro), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Alan Wake feiert damit seine Premiere auf der PlayStation.