Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi: Neuer Ableger überraschend mit Trailer angekündigt

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi - Neuer Trailer stimmt nostalgisch

Aus dem Nichts hat Publisher Bandai Namco einen brandneuen Teil für die Kampfspielreiheangekündigt. Dazu gibt es einen ersten Trailer.Während am vergangenen Wochenende die hauseigene Dragon Ball FighterZ World Tour mit dem Finale in Las Vegas ihren Höhepunkt fand, kündigte man den kommenden Ableger kurzerhand an.Der Trailer, den man uns zum neuen Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi-Teil serviert, lässt die Erinnerungen alter Tage wieder aufleben. Darin sehen wir zunächst eine Art animierten Röhrenfernseher, über den Spielszenen des fast zwei Jahrzehnte alten Originals flimmern. Wir sehen zunächst, wie sich die Z-Kämpfer die Fäuste um die Ohren schlagen, ehe wir uns direkt im Kampfgeschehen wiederfinden und Son Gokus Verwandlung zum Super Saiyajin Blue beiwohnen dürfen.Die gottgleiche Sayajin-Form gab es zum damaligen Erscheinungszeitraum der Budokai Tenkaichi-Spiele natürlich noch nicht. Welche Neuerungen uns aber darüber hinaus im neuesten Ableger der unter Fans beliebten Reihe erwarten, bleibt bislang unklar.Ebenso unklar ist, für welche Plattformen das Spiel erscheint und wie sein Name überhaupt lauten wird. Seine vorherigen Veröffentlichungen feierte Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi auf der PlayStation 2, der PlayStation Portable sowie auf der Nintendo Wii. Möglich erscheint ein Release also auf Sonys aktuellen Spielekonsolen, der PlayStation 4 und 5 sowie auf Nintendos Handheld-Hybriden, der Switch. Währrendessen arbeitet man bei Bandai Namco auch an einer Videospielumsetzung vonLetztes aktuelles Video: Trailer 6