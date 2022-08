Canis Canem Edit: So würde das Spiel in der Unreal Engine 5 aussehen

YouTube-Video greift dem Remake vor

Alle reden von GTA, aber auch die Mini-Open-World-Internatssimulation war ihrer Zeit damals weit voraus. Ein YouTuber stellt sich das alte Spiel nun im Glanz der neuen Unreal Engine 5 vor.Bereits 2006 veröffentlichte Rockstar Vancouver Bully, das hierzulande den Namen Canis Canem Edit ab 75,14€ bei kaufen ) , also Hund beißt Hund, bekam. In der Haut des jugendlichen Delinquenten Jimmy Hopkins konnten die Spieler ihr Tagwerk im Internat der Bullworth Academy verrichten, im Unterricht mit Spuckekugeln um sich schießen, jüngere Schüler verkloppen und sogar ein Ausritt auf die Kirmes im nahegelegenen Städchen Bullworth per Skateboard, Fahrrad oder geklautem Motorroller war möglich – kurzum: Bully war ein echtes Kleinod von einem Spiel.Bereits seit Jahren halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Rockstar im Geheimen an einer Neuauflage, einem Remake oder einer Neuinterpretation des Spiels arbeitet. Handfeste Informationen dazu gibt es natürlich nicht.Wurde das Original von der damals in Entwicklerkreisen beliebten Renderware Engine befeuert, setzte die erweiterte Scholarship-Edition 2008 auf die etwas leistungsfähigere Gamebryo-Entwicklungsumgebung. Das geht dem YouTube-Kanal von Teaser Play nicht weit genug.Und wie es kommen muss, weil aktuell scheinbar jeder mit der Unreal Engine 5 herumspielt, wird dort in einem Video gezeigt, wie Bully mit der Technik aussehen würde, die heute verfügbar ist.Das Ergebnis ist natürlich abermals ziemlich beeindruckend, besonders die im Video eingewebten Gegenüberstellungen mit dem Ausgangs-Material machen schnell klar, wie sehr ein Spiel dieser Machart von den aktuellen Möglichkeiten der UE5 profitieren würde.