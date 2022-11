Gears of War: Netflix übernimmt Verfilmung im dritten Anlauf

Gears of War: Netflix verfolgt große Pläne

Nicht der erste Versuch

Schon seit Jahren ist eine Verfilmung von Gears of War im Gespräch, aber eine Umsetzung bisher erfolglos. Nun übernimmt Netflix das Ruder und kündigt gleich zwei Projekte an.Wie der Streamingdienst selbst bekannt gibt , arbeitet man in erster Linie an einer großen Live-Action-Verfilmung von Gears of War. Im Anschluss soll es außerdem eine animierte Serie geben, die für ein erwachsenes Publikum ausgerichtet sein wird.Zusammen mit dem aktuellen Gears of War-Entwickler The Coalition wird man sich zusammensetzen, um beide Projekte in die Realität umzusetzen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, denn derzeit gibt es weder einen Produzenten, noch einen Regisseur oder gar Schauspieler.Der Grund dafür könnte sein, dass die Pläne erst seit kurzem in Stein gemeißelt sind. Gemäß eines Berichts von The Hollywood Reporter habe Netflix monatelang um die Rechte verhandelt, während auch andere Konkurrenten Interesse an einer Umsetzung hatten. Am Ende sicherte sich der Streamingdienst die Lizenz.Sollten sowohl der Film als auch die animierte Serie erfolgreich sein, so heißt es von Netflix weiter, könnten zukünftig noch weitere Geschichten aus dem Universum folgen.Gears of War als Film: Für Hollywood ist das Franchise schon seit gut 15 Jahren interessant. Erstmals sicherte sich 2007 New Line Cinema die Rechte an einer Verfilmung , der 2010 hätte erscheinen sollen. Man hatte sogar schon einen Drehbuchautoren und Regisseur gefunden, aber am Ende scheiterte der Plan.In den Folgejahren wurde es ruhiger um eine Verfilmung, ehe sich 2016 Universal Pictures die Rechte angelte. Auch dieser Plan blieb schlussendlich erfolglos. Jetzt ist Netflix an der Reihe und es bleibt abzuwarten, ob dieses Mal die Verfilmung tatsächlich das Licht der Welt erblickt oder erneut untertaucht.Immerhin hat der Streamingdienst bereits viel Erfahrung mit der Umsetzung von Videospielen in Film- oder Serienformat vorzuweisen. Einige der besten Spieleadaptionen bei Netflix haben wir euch bereits vorgestellt. In Zukunft sollen unter anderem mit Tomb Raider und Assassin's Creed noch weitere Verfilmungen verfolgen.Letztes aktuelles Video: PCSpielszenen der Ultimate Edition