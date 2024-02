Mario vs. Donkey Kong (2004): Erste vier Levels in der Demo spielbar

Mario vs. Donkey Kong: Die ersten vier Welten kostenlos spielen

In diesem Monat legt Nintendo wieder einmal einen alten Mario-Klassiker neu auf und bringt mitdas Remake des Game Boy Advance-Knobelabenteuers heraus.In diesem Konflikt zwischen den zwei kultigen Aushängeschildern des Videospielgiganten muss sich der fleißige Klempner durch zahlreiche Level kämpfen, umwieder zu entreißen. In einer Demo könnt ihr schon einmal einen kurzen Blick in das Spiel werfen.Die kleinen Level sind immer aufs Neue eine kleine Knobelei. Schalter- und Schieberätsel, kombiniert mit klassischen Super Mario-Items und -Gegnern machen Mario vs. Donkey Kong zu einem kurzweiligen Abenteuer. Insgesamtund Bonus-Stages soll es geben; und auch gegen Donkey Kong selbst müsst ihr natürlich antreten.Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, in das Spiel hineinzuschnuppern und die ersten vier Levels von Mario vs. Donkey Kong zu spielen. Im Nintendo Shop steht diebereit.Einst für den Game Boy Advance erschienen, wird es nun mit aufpolierter Grafik und einerfür den Couch-Koop-Modus neu released. Neben dem originalgetreuen Schwierigkeitsgrad gibt es für diejenigen, die es ganz entspannt angehen lassen wollen, auch einen Easy-Mode ohne Zeitlimit.Mario vs. Donkey Kong erscheint. Wenn es ähnlich gut, dann sollte es ein Spaß für alle Freunde des schauzbärtigen Klempners werden.