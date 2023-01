GAME Bundesverband der deutschen Games-Branche: Das sind die game Sales Awards im Dezember

Game: Zweimal Platin, viermal Gold

Das neue Jahr ist schon drei Wochen alt, trotzdem schwappen immer noch einige spannende Statistiken aus 2022 herüber. Beispielsweise von game, dem deutschen Bundesverband der Games-Branche.Dort hat man im Rahmen dereine neue Reihe an Verkaufsschlagern mit Gold- und Platin-Awards für ihren Erfolg ausgezeichnet. Die im November dominanten Sammelabenteuerkonnten trotz Weihnachtsverkauf nicht erneut punkten, dafür steht ein sehr bekannter Axtschwinger an der Spitze.Insgesamt sechs Spiele dürfen sich im Dezember endlich den Titel „verkaufsstarke Spiele“ auf die Krone schreiben, knackten sie doch mittlerweile entweder die 100.000er- oder sogar die 200.000er-Marke. Dabei reicht es jedoch nur für die Gold- und Platin-Awards – die magische 500.000er-Grenze und damit den Sonderpreis konnte kein neuer Titel verbuchen.Wenig überraschend zählen dabei nur Verkäufe in Deutschland, außerdem darf der „durchschnittliche Verkaufspreis nicht stärker als 20 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung bei Veröffentlichung abweichen“. Bei Nintendo klingelten mit Pokémon Karmesin & Purpur noch im Release-Monat die Kassen, im Dezember gesellte sich aber kein neuer Titel hinzu.Dafür hat die Konkurrenz zugeschlagen, bei der zwei Spiele mittlerweileverkaufen konnten und sich somit für den Platin-Award qualifizierten: Sony-Blockbuster God of War Ragnarök sowie Formel-1-Furore EA Sports F1 22. Obwohl die nordische Mythologie und die Rennfahrer-Simulation die Nase vorn haben, schafften es noch vier weitere Spiele unter die Verkaufsschlager Deutschlands.So erhielten sowohl Need for Speed Unbound als auchundden Gold-Award für. Mit seinem Release im März 2022 hat das Borderlands-Spin-Off damit ein knappes Jahr später endlich die magische Zahl auch in Deutschland erreicht, wie man auf der offiziellen Seite vom Bundesverband game verrät. Währenddessen plauderte auch Sony gestern aus dem Nähkästchen und teilte