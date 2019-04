Star Trek Online: Rise of Discovery: PC-Update erscheint Mitte Mai, Konsolen folgen im Sommer - 4Players.de

Screenshot - Star Trek Online (PC) Screenshot - Star Trek Online (PC) Screenshot - Star Trek Online (PC) Screenshot - Star Trek Online (PC) Screenshot - Star Trek Online (PC)

Am 14. Mai 2019 wollen Perfect World und die Cryptic Studios das Rise-of-Discovery-Update für die PC-Version von Star Trek Online veröffentlichen. Auf PlayStation 4 und Xbox One soll die Aktualisierung für das kostenlos spielbare Online-Rollenspiel im Sommer bereitstehen. Zum Inhalt schreiben die Macher: "Es werden unter anderem zwei neue Missionen rund um Captain Gabriel Lorca (synchronisiert von Jason Isaacs) und Commander Ellen Landry (synchronisiert von Rekha Sharma) aus dem Star Trek: Discovery-Universum veröffentlicht.Nachdem die erste Staffel von Star Trek: Discovery endete, hatten viele Fans unbeantwortete Fragen zu Captain Lorca: Jetzt können Spieler in Star Trek Online: Rise of Discovery die Wahrheit hinter seiner Vergangenheit aus der Perspektive seines treuen Ersten Offiziers, Ellen Landry, erfahren. Vertont werden diese zwei neuen Episoden von den Originalschauspielern aus Star Trek: Discovery: Jason Isaacs (Harry Potter) und Rekha Sharma (Battlestar Galactica, Alien vs Predator 2). Rise of Discovery spielt vor Captain Lorcas und Landrys Zeit auf der U.S.S. Discovery, als sie noch auf der U.S.S. Buran dienten. Die Spieler antworten auf den Notruf eines Schiffes der Föderation, das schwere Schäden erlitten hat, als es von Klingonen angegriffen wurde, die von J'Ula, Matriarchin des Hauses Mo'kai, angeführt werden. Der einzige Überlebende dieses Angriffs, Captain Lorca, strandet auf einem unwirtlichen Eismond voller klingonischer Suchtrupps. Sein Schicksal liegt nun in den Händen der Spieler von Star Trek Online, die gemeinsam mit Commander Landry sein Überleben sichern müssen.Mit Rise of Discovery erscheint auch ein neues Rufsystem - Discovery-Legenden - mit dem sich die Spieler für den Abschluss von Einsatzkommandos zu Discovery passende Belohnungen verdienen können. Ab dem 14. Mai erscheint in Star Trek Online außerdem ein neues System für Raumschiffe, durch das alle Klasse-6-Schiffe mit dem Level des Spielers skalieren. Dadurch können Captains unabhängig vom Level diese mächtigen Schiffe jederzeit fliegen. Weitere Details zu diesen Features werden zum Start der Erweiterung bekanntgegeben." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Rise of Discovery - Ankuendigungs Trailer