Star Trek Online: Rise of Discovery: Start des Updates auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Das bereits im Mai auf PC gestartete Rise-of-Discovery -Update für Star Trek Online steht inzwischen auch auf PlayStation 4 und Xbox One bereit, wie Perfect World und die Cryptic Studios mitteilen. Geboten werden weitere Crossover-Inhalte der bekannten Fernsehserie Star Trek: Discovery sowie eine neue Ruffraktion und eine Aufhebung der Level-Beschränkungen für alle Klasse-6-Schiffe.Der Publisher schreibt: "Rise of Discovery bringt die Spieler an Bord der U.S.S. Buran, die von Sternenflottencaptain Gabriel Lorca (gesprochen von Jason Isaacs ) und Commander Ellen Landry (gesprochen von Rekha Sharma ) kommandiert wird. Spieler erleben zwei packende Episoden und erfahren, was mit Lorca und Landry geschah, bevor sie in der ersten Staffel der Serie an Bord der U.S.S. Discovery kamen. Für Konsolenspieler gibt es außerdem eine neue Ruffraktion, Schiffe, die mit dem Charakterlevel skalieren und ab dem 2. Juni kostenlose Belohnungen für PlayStation-Plus- und Xbox-Gold-Abonnenten.Seit fast einem Jahrzehnt hat Star Trek Online auf den fantastischen Geschichten aufgebaut, die in einigen der berühmten Shows vorkamen, zum Beispiel in Raumschiff Enterprise, Deep Space Nine, Voyager oder Enterprise. Dieses Vermächtnis wird mit Star Trek: Discovery fortgesetzt, wenn das Spiel die Fans in die Zeit der ersten Staffel der neuen Serie bringt, wo sie mehr über die Beziehung zwischen Captain Gabriel Lorca und seiner treuen Sicherheitschefin Commander Ellen Landry erfahren. Rise of Discovery beamt die Spieler an Bord der U.S.S. Buran, wo sie Lorca und Landry einen Monat vor der Schlacht am Doppelstern erleben. Die Spieler antworten auf einen dringenden Notruf eines Sternenflottenschiffes, das von den Klingonen angegriffen wird. Dieser verheerende Angriff zwingt Captain Lorca zu einer Notlandung auf einem lebensfeindlichen Eismond über der Priorenwelt. Sein Schicksal liegt nun in den Händen von Landry und ihrer verbleibenden Crew."Hier alle neuen Features des Updates im Überblick:Darüber hinaus seien die Levelbeschränkungen für Klasse-6-Schiffe auf allen Plattformen entfernt worden. Das bedeute, dass alle Schiffe nun mit dem Level des Spielercharakters skalieren, wodurch man Premium-Schiffe fliegen könne, für die man zuvor erst ein bestimmtes Level im Spiel erreichen musste.Vom 2. Juli bis zum 3. Oktober 2019 können Spieler mit PlayStation Plus oder Xbox Live Gold zudem eine gefärbte Variante des kämpfenden Tardigrade-Begleiters, eine gefärbte Variante einer Angriffsdrohne und drei Hauptschlüssel als kostenlose Belohnungen freischalten.Letztes aktuelles Video: Rise of Discovery - Launch Trailer