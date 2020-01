Star Trek Online: Legacy: Jeri Ryan und Sonqeua Martin-Green feiern das zehnjährige Bestehen

"Zwei neue, besondere Episoden – Spieler aller Fraktionen können zwei neue Episoden spielen: „Das Maß der Moralität“ Teil 1 und 2. Eine seltsame Anomalie bringt die Spieler nach Excalbia, wo sie ein für alle Mal beweisen müssen, dass das Gute besser als das Böse ist. An der Seite der Spieler stehen Helden wie Seven Of Nine (Star Trek: Picard) und Michael Burnham (Star Trek: Discovery), um ihnen bei den Prüfungen zu helfen, bei denen sie gegen einige der gefährlichsten Gegner aus der Geschichte von Star Trek antreten müssen.

Neues Einsatzkommando – „Zur Hölle mit Ehre“ ist ein neues Raum-Einsatzkommando für fünf Spieler, bei dem J'Ula und ihre klingonischen Schergen auf der Oberfläche eines Mondes eine neue Schiffswerft für ihre Flotte errichten. Die Spieler müssen zusammenarbeiten, um diese Basis zu zerstören, bevor feindliche Kräfte ihnen mit Myzel-Waffen den Garaus machen können.

Jubiläumsfeier – Im Laufe des nächsten Monats können sich die Spieler aller Fraktionen von Star Trek Online den neuen Schlachtkreuzer der Khitomer-Allianz [K6] freischalten, indem sie die neuen Episoden und Einsatzkommandos spielen oder in einem besonderen Ereignis zum Jubiläum Omegapartikel stabilisieren.

Myzel-Einsatzkommando – Dieses beliebte Einsatzkommando wurde mit dem letzten Update, Star Trek Online: Awakening, ins Spiel gebracht und ist mittlerweile Teil der regulären Einsatzkommando-Rotation. In dieser besonderen Boden-Mission treten bis zu fünf Spieler gegen die Elachi an und deaktivieren dabei Sonden, die das ganze Myzel-Netzwerk zu zerstören drohen."

Mit besonderen Missionen und Gast-Auftritten von Seven of Nine (gesprochen von Jeri Ryan) sowie Michael Burnham (gesprochen von Sonequa Martin-Green) feiern Perfect World Entertainment und Entwickler Cryptic Studios das zehnjährige Bestehen von Star Trek Online . Die Legacy genannten Inhalte sind auf PC bereits verfügbar und werden am 3. März auf PlayStation 4 und Xbox One online gehen.Zwei brandneue Episoden warten auf Offiziere aller Völker, die darin nicht nur auf Seven und Michael treffen, sondern es auch mit ikonischen Gegnern der zehnjährigen Geschichte des Spiels zu tun bekommen. Einen Monat lang haben sie außerdem die Möglichkeit einen besonderen Kreuzer freizuschalten - Einzelheiten beschreibt Perfect World:Letztes aktuelles Video: Legacy-Trailer