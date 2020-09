Star Trek Online: Ein zerstrittenes Haus: Stapellauf des Updates auf PS4 und Xbox One

Visuelle Überarbeitung der Klingonen - Mit Ein zerstrittenes Haus kommt ein visuell überarbeitetes Tutorial für die klingonische Fraktion ins Spiel, welches neue Videosequenzen, Synchronisationen (mit Robert O'Reilly, JG Hertzler und Rekha Sharma) und vieles mehr enthält. Außerdem wurden Charaktere wie J’mpok, Adet’pa (Rekha Sharma), Kagran und Worf komplett neu modelliert. Zudem gibt es beim Erstellen eines männlichen Klingonen nun neue Optionen für Haare und Gesicht. Dies ist erst der Beginn des Jahres der Klingonen und die klassischen Updates werden noch viele weitere Neuerungen bringen.

Martok kehrt zurück - Die Story von Ein zerstrittenes Haus bringt die Spieler mit dem berühmten klingonischen General Martok zusammen.

Überarbeitete Schiffe - Die Raumschiffe D7, Negv'har, Vor'cha und B'rel wurden visuell überarbeitet, damit sie besser zu den aktuellen Schiffen passen.

Ereignis - Das Update bringt ein einmonatiges Ereignis, bei dem Spieler den Anzug des Roten Engels erhalten und an einem Raum-Einsatzkommando für fünf Spieler teilnehmen können. Außerdem gibt es die neue Angel's-Wake-Verschlusskiste, aus der Spieler das Ba'ul-Schiff aus Star Trek: Discovery (Episode "Donnerhall") und den Ba'ul-Obelisken aus der zweiten Staffel von Discovery erhalten können.

Am 8. September 2020 haben Perfect World und die Cryptic Studios das bereits Ende Juni für PC erschienene Update "Ein zerstrittenes Haus" für Star Trek Online auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Dazu heißt es vom Publisher: "Dieses Update ist der Beginn der 20. Staffel des bekannten MMORPGs, das seit 10 Jahren das Universum von Star Trek erschließt. In Ein zerstrittenes Haus werden die Spieler einen epischen Krieg der Klingonen erleben, in dem Martok aus Deep Space Nine eine zentrale Rolle spielt.""Nachdem J'Ula, die Schwester von T'Kuvma, die Spieler und sich selbst mit gestohlener Technologie der Föderation in die Zukunft geschleudert hat, findet sie sich in einem Krieg wieder, denn das moderne Klingonische Reich hat das für sie Undenkbare getan und sich mit der Föderation verbündet. J'Ula und ihr Lieutenant Aakar (der Großvater von Gowron) haben nun ihre wahren klingonischen Brüder und Schwestern zu den Waffen gerufen. Nun liegt es an den Spielern, gemeinsam mit Martok (Deep Space Nine) diese Rebellion aufzuhalten und den gerade erst errungenen Frieden mit der Föderation zu bewahren."Das Update soll mit folgenden Features aufwarten:Letztes aktuelles Video: Ein zerstrittenes Haus LaunchTrailer PC