Star Trek Online: House Reborn: Jubiläums-Update hebt auf PS4 und Xbox One ab

Das bereits Ende Januar für PC erschienene "House Reborn"-Update für Star Trek Online ab 12,50€ bei kaufen ) ist inzwischen auch auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar, wie Perfect World und die Cryptic Studios bekannt geben. Die Aktualisierung läutet nicht nur das Finale des Klingonischen Bürgerkriegs ein, sondern markiert auch das elfjährige Bestehen des kostenlos spielbaren Online-Rollenspiels (Free to play).Zum Inhalt heißt es: "Nachdem das Klingonische Reich im Verlauf der Ereignisse von House Shattered zerbrochen ist, reist J'Ula, Matriarchin von Haus Mo'Kai zum heiligen Planeten Boreth. Von Schuldgefühlen geplagt sucht sie die Hilfe von Tenavik (gesprochen von Sam Witwer aus Star Wars: The Clone Wars, unter Anleitung von Kenneth Mitchell, der diese Rolle zuerst spielte), dem klingonischen Außenseiter, der in Star Trek: Discovery seinen ersten Auftritt hatte. Sie hofft, dass Sie bei ihm Erleuchtung finden kann. Dies wird allerdings keine einfache Reise werden. Die Spieler müssen J'Ula auf dieser spirituellen Reise leiten. Dabei wird sie nicht nur auf die Geister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft treffen, sondern auch in die Tiefen der klingonischen Unterwelt Gre'thor hinabsteigen. Dort wird sie den Rat von L'Rell suchen (gesprochen von der Originalschauspielerin Mary Chieffo), der berühmten klingonischen Kriegerin, die eine wichtige Rolle in den ersten Staffeln von Discovery spielte. Es gibt außerdem ein Wiedersehen mit General Martok (gespielt von J.G Hertzler aus Deep Space: Nine), Adet'pa (synchronisiert von Rekha Sharma aus Star Trek: Discovery) und Aakar (gespielt von Robert O'Reilly aus Star Trek: The Next Generation und Star Trek: Deep Space Nine)."Hier alle Inhalte des Updates im Überblick:Letztes aktuelles Video: House Reborn Launch Trailer PC