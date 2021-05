Star Trek Online: House United: Update auf PC gestartet, PS4 und Xbox One folgen Anfang August

Zwei brandneue Episoden - In "Krieger des Reiches" kämpfen die Captains an der Seite von J'Ula und L'Rell, während sie Unterstützer für ihre Sache anwerben, bevor sie ihre Streitkräfte nach Qo''noS bringen, um in "Ein Tag, an den man sich lange erinnern wird" den verheerenden Klingonischen Bürgerkrieg zu beenden.

Ereignis "Nur Qo'noS dauert fort" - Die Captains können sich eine exklusive neue Belohnung verdienen - ein Bodenset, das vom Schurken Aakar inspiriert wurde - indem sie die neuen Episoden, Patrouillen und Einsatzkommandos des Klingonischen Bürgerkriegs spielen.

Neues Einsatzkommando - In "Klingonisch bleiben", einem Raum-Einsatzkommando für fünf Spieler, erleben die Captains das Ende des Klingonischen Bürgerkriegs in einer epischen Schlacht über Qo'noS.

Drei neue Patrouillen - In House United gibt es drei neue Patrouillen, die auf der Episode "Krieger des Reiches" basieren.

Am 25. Mai 2021 haben Perfect World und die Cryptic Studios das Update "House United" für Star Trek Online ab 12,50€ bei kaufen ) auf PC veröffentlicht. Auf PlayStation 4 und Xbox One soll der Stapellauf am 3. August erfolgen. Die neue Staffel umfasst zwei besondere Episoden mit L'Rell, Aakar, General Martok und Adet'pa in den Hauptrollen, exklusive Belohnungen sowie ein experimentelles Schiffsupgrade.Der Hersteller schreibt: "Nachdem Sie zum heiligen Planeten Boreth gereist und in die Tiefen von Gre'thor hinabgestiegen ist, konnte J'Ula, die Matriarchin von Haus Mo'Kai, die berühmte klingonische Kriegerin L'Rell (synchronisiert von Mary Chieffo, die diese Rolle erstmals in Star Trek: Discovery verkörperte) wiederauferstehen lassen. L'Rell ist für J'Ula ein Leuchtfeuer der Hoffnung, wenn es darum geht, was es bedeutet, Klingone zu sein. Die Spieler müssen eine Armee aufstellen, bevor sie nach Qo'noS reisen, um dort eine epische Schlacht zu schlagen. Die Captains treffen auch auf berühmte Charaktere wie Aakar (gespielt von Robert O'Reilly aus Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert und Star Trek: Deep Space Nine), General Martok (gespielt von J.G. Hertzler aus Deep Space Nine) und Adet'pa (vertont von Rekha Sharma aus Star Trek: Discovery)."Hier ein Überblick über die wichtigsten neuen Inhalten von House United:Letztes aktuelles Video: House United LaunchTrailer PC