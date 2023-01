Media Markt: Spannende 3-für-2-Aktion mit starken Titeln für PC, PlayStation & Xbox

3 Games kaufen, 2 bezahlen bei MediaMarkt: God of War Ragnarök, Elden Ring und Co. im Deal

Highlights der Aktion im Überblick:

Bei MediaMarkt läuft im neuen Jahr eine starke Aktion für Sparfüchse: Zum Preis von zwei Spielen bekommt ihr gleich drei Top-Titel für den PC, die PlayStation und die Xbox.Bei über 500 zur Auswahl stehenden Games steht euch dabei fast das gesamte Spielesortiment von MediaMarkt im Zuge der Aktion offen, weswegen für nahezu jeden eine passende Kombination aus drei Titeln zu finden sein müsste. Besondere Highlights und wie ihr zu den Deals gelangt, zeigen wir euch folglich.Hinter MediaMarkts 3-für-2-Aktion verbergen sich gleich mehrere Hochkaräter: Neben dem hochgelobten God of War Ragnarök , das in unserem ausführlichen Test eine neue Höchstwertung erzielen konnte, findet man mit Elden Ring darüber hinaus das wohl beste Spiel des vergangenen Jahres.Obendrein tummeln sich noch weitere interessante Titel, zum Beispiel FIFA 23 , mit dem ihr dank Crossplay sogar mit Spielern anderer Plattformen zusammenzocken könnt, völlig gleich, ob ihr euch den Titel für die PlayStation, die Xbox oder den Computer besorgt.Einige der Titel sind unabhängig von der Aktion auch noch reduziert. Sollte euch unserer kleine Vorauswahl nicht genügen, solltet ihr euch besser noch einmal selbst bei MediaMarkt umschauen. Während sich die PlayStation-, Xbox- und PC-Spiele nur so häufen, dürften Fans der japanischen Spieleschmiede den einen oder anderen Nintendo Switch-Titel wohl vermissen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.