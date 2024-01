Media Markt: 3 für 49 Euro: Schnappt euch günstige Nintendo Switch-, PlayStation- und Xbox-Spiele

Rabattaktion bei Media Markt und Saturn: 3 Spiele für nur 49 Euro einsacken

Wer unter dem Weihnachtsbaum ein bisschen Geld, aber keine Spiele vorgefunden hat, der kann sich dank der aktuellen Aktion vonundnun nachträglich selbst beschenken.Die beiden Elektronikläden, die seit einiger Zeit auch offen damit umgehen, dass sie zum gleichen Unternehmen gehören, lassen euch derzeit nämlich aus einer Liste von Spielenaussuchen, die ihr dannerwerben könnt – unabhängig von den eigentlichen Preisen der Titel. Sowohlkommen dabei auf ihre Kosten.Die ganz großen Blockbuster oder erst vor wenigen Wochen erschienenen Neuveröffentlichungen dürftet ihr in den Liste von Media Markt und Saturn zwar nicht finden, trotzdem sindmit dabei, die ihr nun für kleines Geld nachholen könnt, falls ihr sie in den letzten Jahren verpasst haben solltet:beispielsweise,das erst 2023 herausgebrachteBei 49 Euro für drei Spiele zahlt ihr, was selbst die reduzierten oder mittlerweile stark vergünstigten Preise unterbieten dürfte – sich bei kostspieligeren Exemplaren aber natürlich. Wer mit einem Blick auf die kommenden Spiele des gerade erst angebrochenen Jahres noch Zeit für ein paar ältere Titel findet, dürfte trotz überschaubarem Angebot sicher bei Media Markt oder Saturn fündig werden.Bei solchen Aktionen sind die begehrteren Spiele häufig schnell vergriffen. Um das Angebot auszunutzen, könnt ihr die drei ausgewählten Titel einfach in euren Einkaufswagen legen; an der Kasse wird der. Ob ihr bei Media Markt oder Saturn bestellt und ob ihr online zulangt oder die gewünschte Ware in den Markt liefern lasst, ist übrigens egal – vorausgesetzt, die Titel sind auf Lager. Noch günstiger bekommt ihr übrigensDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.