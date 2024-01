Media Markt: Yamaha True X Surround-Sound-Set kaufen und 170 Euro Cashback sichern

Hier geht es zur Yamaha Cashback-Aktion bei MediaMarkt.>>>>*

Surround-Sound satt zum Schnäppchenpreis – mit den True X-Bundles von Yamaha

So sichert ihr euch ganze 170 Euro Cashback

Für ein möglichst immersives Spielerlebnis ist einunerlässlich. Das weiß auch Hersteller, der mit seinembombastisches Blockbuster-Feeling in euren eigenen vier Wänden aufkommen lassen will. Dank einer Aktion vom Technik-Riesenkönnt ihr für kurze Zeit beim Kauf der Soundbars, Subwoofer und Lautsprecher so richtig sparen.Ganz konkret geht es um die, mit der ihr euch in diesem Winter mit sattenselbst beschenken könnt. Entscheidet ihr euch für den Kauf eines der Bundles, gibt es bei MediaMarkt nocheinen beachtlichen Teil des Preises zurück.Die Produkte von Yamaha lassen im Bereich der anspruchsvollen Audioerlebnisse kaum einen Wunsch offen. Die True X-Serie versteht sich dabei sogar als: Das Gesamtsystem aus True X-Bars und True X-Lautsprechern, auf das ihr im Bundle bei MediaMarkt ganze 170 Euro sparen könnt, steht für eine kraftvolle Kombination, die erstaunlich echten Surround-Sound inklusiveauf Knopfdruck in euer Wohnzimmer holt. Mit ihr taucht ihr nicht nur in eure liebsten Filme und Serien, sondern ebenso tief in die Welt der Videospiele ab. Die True X-Bars lassen sichmit den Surround-Lautsprechern verbinden, während der passende Subwoofer für brachiale Bässe sorgt.Die beidensetzen sich aus einer Kombination der folgenden True X-Produkte von Yamaha zusammen:Dass Yamaha mit den True X-Modellen auf kabellose Lösungen viasetzt, sorgt für ein komfortables Klangerlebnis, mit demundkaum Grenzen gesetzt sind. Gerade steckt ihr euch noch inmitten einer schweißtreibenden Schießerei in den Gossen vonNight City, ehe ihr euch kurz darauf eingekuschelt in eurem Bett wiederfindet, wo euch mit derein paar nicht weniger spannende Stunden erwarten. Immer mit dabei: Die True X-Lautsprecher von Yamaha, mit denen ihrgenießen könnt.Doch auch, wenn ihr mit eurem True X Set überwiegendhören wollt, kommt ihr nicht zu kurz: Es wird zu eurem neuenund gleichzeitig zu einem Tor in die weite Welt derwie Spotify oder Tidal. Yamaha sorgt auch hier für eine nahtlose Kompatibilität mit den dazugehörigen Smartphone-Apps – die mit derfast überflüssig werden. Lautstärke, Eingänge und Musik lassen sich ganz einfach per Sprachbefehl steuern – wer doch lieber eine Fernbedienung in der Hand hält, kann alternativ aber auch die seines Fernsehers zur Bedienung der True X-Modelle nutzen.Damit ihr euch nicht länger fragt, wie ihr denn nun nach dem Kauf an euer Geld kommt,von Technik-Spezialist MediaMarkt noch einmal ganz ausführlich: Habt ihr euchfür eines der beiden Bundles, die mit den Produkten der True X-Reihe von Yamaha aufwarten, entschieden, seid ihr für die Teilnahme an der Aktion berechtigt.Nachfolgend müsst ihr euch über die entsprechende Webseite von Yamaha registrieren, wo ihr zunächst eure persönlichen Daten und eure Bankinformationen angebt. Ist dies geschafft, erfragt der Hersteller ein paar, wofür ihr unter anderem dieder einzelnen True X-Geräte inklusive ihresund demzur Hand haben solltet.Willigt nun am Ende der Seite noch bei denein und sendet das Formular ab. Innerhalb vonnach der Bestätigung des Cashback-Antrags wird euch das Geld ganz unkompliziert auf euer Bankkonto überwiesen. Sollten sich dabei doch noch Fragen ergeben, so wendet ihr euch idealerweise direkt an den Support über yamahamusic@promotion-support.com.