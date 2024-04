MediaMarkt: 20 Prozent Rabatt auf alle Games – noch bis zum 8. April bares Geld sparen

Die Osteraktion bei Amazon ist vorüber, doch MediaMarkt hat noch immer nicht genug: Für nur kurze Zeit könnt ihr hier so richtig sparen – nämlich ganze 20 Prozent auf alle Games, die der Elektronikriese für die Switch, PlayStation, Xbox und den PC im Angebot hat. Auf viele Titel regnen die Rabatte nur so nieder, darunter auch brandaktuelle Veröffentlichungen wie beispielsweise Princess Peach: Showtime! für die Switch oder Helldivers 2 für Sonys PlayStation 5. Doch auch einige ältere, aber nach wie vor beliebte Games finden sich in der Aktion wieder.

Wie bereits erwähnt, solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit damit lassen, wenn ihr von der starken Rabattaktion bei MediaMarkt (und nebenbei erwähnt auch bei Saturn) profitieren wollt: Noch bis zum 8. April morgens genießt ihr die reduzierten Preise bei vorrätigen und verfügbaren Spielen. Damit fallen vorbestellbare Spiele natürlich raus, dennoch hat die Aktion nicht wenige Highlights für alle Konsolen- und PC-Spieler zu bieten.

Um den Vorteil der satten Rabatte letzten Endes einzustreichen, ist nichts weiter nötig als die von euch ins Auge gefassten Games bei MediaMarkt in euren Warenkorb zu legen. Geht ihr anschließend zur Kasse, so wird der Rabatt automatisch abgezogen, so dass ihr den tatsächlichen Kaufpreis unschwer erkennen könnt. Hier treffen viele Titel auf ihren bisherigen Bestpreis und ab einem Bestellwert von 59 Euro spart ihr euch sogar den andernfalls anfallenden Versand.

Zu einigen der Highlights der Rabattaktion bei MediaMarkt zählen unter anderem die folgenden Spiele:

Selbstredend handelt es sich hierbei aber nur um einen Bruchteil der zahllosen Videospiele, die ihr mit dem Angebot von MediaMarkt noch bis zum 8. April mit einer Vergünstigung von einem ganzen Fünftel ihres ursprünglichen Kaufpreises ersteht.