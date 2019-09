Funcom: Tencent übernimmt 29 Prozent der Aktien des Unternehmens - 4Players.de

Tencent wird 29 Prozent der Aktien von Funcon übernehmen, dies gab der norwegische Entwickler und Publisher von Spielen wie Conan Exiles Secret World Legends und Mutant Year Zero: Road to Eden bekannt. Mit der Übernahme wird Tencent zum größten Aktionär von Funcom. Tencent hat sich bereit erklärt, alle Aktien der norwegischen KGJ Capital AS zu erwerben, die derzeit der größte Aktionär von Funcom ist.Funcom feierte großen Erfolg mit Conan Exiles. Sowohl 2017 als auch 2018 waren die profitabelsten Jahre in der Geschichte des Unternehmens. Ende Februar 2019 gab Funcom eine Partnerschaft mit Legendary Entertainment und Herbert Properties LLC bekannt. Im Zuge der auf sechs Jahre ausgelegten Zusammenarbeit sollen mindestens drei PC- und Konsolenspiele entstehen ( wir berichteten ). Ein Projekt ist ein Multiplayer-Titel in einer offenen Welt, der im Funcom-Studio in Oslo (Conan Exiles, Age of Conan) entstehen wird.Tencent aus China produziert und vertreibt selbst interaktive Unterhaltungssoftware (insbesondere Mehrspieler-Onlinespiele) und ist an vielen Spieleunternehmen wie Riot Games, Epic Games, Supercell, Ubisoft, Paradox Interactive, Frontier Developments und Miniclip beteiligt.