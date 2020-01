Funcom: Tencent peilt komplette Übernahme an

Der chinesische Großkonzern Tencent peilt jetzt offenbar die komplette Übernahme des norwegischen Spieleentwicklers Funcom an, nachdem man sich Ende September 2019 bereits 29 Prozent der Aktienanteile gesichert hatte. Den Ambitionen der zunehmend einflussreichen Chinesen steht man bei Funcom positiv gegenüber."Wir hatten bisher eine großartige Beziehung zu Tencent als unserem größten Aktionär und sind sehr begeistert von dieser Gelegenheit", so Funcoms CEO Rui Casais. "Wir werden die Entwicklung großartiger Spiele fortsetzen, die Leute auf der ganzen Welt spielen werden. Und wir glauben, dass die Unterstützung von Tencent dafür sorgt, Funcom auf die nächste Stufe zu heben. Tencent wird Funcom mit operativen Hebeln ausstatten und von mit Einblicken, die auf dem breiten Wissen beruhen, das man als das führende Unternehmen in der Spielelandschaft gesammelt hat."Für die Übernahme bietet Tencent den restlichen Funcom-Aktionären 17 norwegische Kronen pro Aktie - das sind 27,3 Prozent mehr, als die Aktie bei Börsenschluss am 21. Januar notierte. Ab Anfang Februar können sie entscheiden, ob sie das Angebot annehmen. Der Vorstand von Funcom hat seine Aktionäre bereits zu dem Schritt ermuntert, die Anteile an Tencent unter diesen Bedingungen zu verkaufen und damit die Übernahme quasi zu besiegeln.Neben Funcom hat Tencent in der Vergangenheit verstärkt in Entwicklungsstudios und Publisher investiert. So hält man u.a. Aktienanteile bei Riot Games, Epic, Supercell, Ubisoft, Paradox und Frontier.Personelle und strukturelle Änderungen soll es nach der Übernahme nicht geben. Entsprechend stellt Funcom eine weitere Unterstützung seiner Titel Conan Exiles, Secret World Legends, Age of Conan und Anarchy Online in Aussicht. Im Rahmen des Übernahmeangebots gab man außerdem bekannt, den Fokus verstärkt auf das MMO rund um Dune auszurichten und sowohl mehr Ressourcen als auch mehr Geld in das Projekt zu investieren, das auf dem Universum der Werke von Frank Herbert basiert.