Devil May Cry 3: Special Edition: Wird für Nintendo Switch umgesetzt - 4Players.de

Capcom wird die Devil May Cry 3: Special Edition am 20. Februar 2020 als digitaler Download für Nintendo Switch veröffentlichen. Ein Preis wurde nicht genannt. Das Grundspiel erschien 2005 für PS2 ( zum Test ). Die Special Edition folgte 2006 für PC ( zum Test ). Die Special Edition umfasst das Hauptspiel inklusive Vergil als spielbarem Charakter und den 9.999 Stockwerken des Bloody Palace Überlebensmodus.Capcom: "Devil May Cry 3 ist ein Prequel der ikonischen Action-Serie und präsentiert einen jüngeren Dante, Jahre vor den Ereignissen von Devil May Cry. Die Handlung enthüllt Dantes Erlebnisse bis hin zum ultimativen Showdown gegen seinen Zwillingsbruder Vergil, der eine Pforte in das Reich der Dämonen öffnen will. Dante muss sein Schwert Rebellion und seine Pistolen Ebony und Ivory einsetzen, um Vergil zu stoppen und zu verhindern, dass die Welt von Dämonen überrannt wird. Auf dem Weg werden Spieler Hintergründe zu vielen Aspekten der Serie lernen, etwa der ersten Begegnung mit Lady, den Ursprüngen von Dante’s Shop und sogar dem Namen der Reihe selbst."