Devil May Cry 3: Special Edition: Switch-Version erlaubt offenbar dynamischen Stilwechsel beim Kampf

In der Switch-Umsetzung von Devil May Cry 3 - Special Edition wird es offenbar möglich sein, den Kampfstil dynamisch zu wechseln - so wie es bei Devil May Cry 4 praktiziert wurde. Das würde laut Siliconera zur Beschreibung auf der offiziellen Webseite passen, bei der ein besonderes "Extra" für die Switch-Version angekündigt wird. Zudem wird man sogar noch konkreter, denn auf der UK-Seite zum Spiel heißt es seitens Capcom:"Will you prioritize speed or defense? Swordsmanship or gunplay? The new Style Change system allows you to experience the action through a number of unique Styles allowing for unprecedented variety. Level up the Styles and weapons as you see fit and create a playstyle all your own."Den letzten Hinweis auf den möglichen Kampfstil-Wechsel liefern schließlich die abgebildeten Screenshots mit ihrer Bildschirmanzeige in der oberen linken Ecke, wo die verschiedenen Stile wie Gunslinger oder Swordmaster angezeigt werden.Devil May Cry 3 - Special Edition ist bereits erhältlich für PS2, PS3, Xbox 360, Xbox One und PC. Die Switch-Umsetzung ist für den 20. Februar datiert und wird ausschließlich digital im eShop veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Trailer 2