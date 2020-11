Katamari Damacy: REROLL: Neuauflage des Geschicklichkeitsspiels für PS4 und Xbox One veröffentlicht

Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One) Screenshot - Katamari Damacy (PS4, One)

Am 19. bzw. 20. November 2020 hat Bandai Namco Entertainment die bereits für PC und Nintendo Switch erschienene REROLL-Neuauflage von Katamari Damacy ab 19,42€ bei kaufen ) auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 29,99 Euro.Der Publisher schreibt: "Nachdem der König des Kosmos alle Sterne am Himmel zerstört hat, schick er seinen Sohn den Prinzen los, um das Himmelsgestirn wieder mit leuchtenden Sternen zu bestücken. Dafür muss er auf der Erde die sogenannten Katamari rollen, bis sie immer größer werden. Dabei ziehen sie allerlei Dingen, wie Stifte und Süßigkeiten bis hin zu Autos, Gebäuden, Tieren, Menschen und noch vielem mehr an. (...) SpielerInnen können sich auf detaillierte und charmante Grafik, geschmeidige Steuerung und angepasste Schwierigkeitsstufen, sowie einen entspannten Jazz-Soundtrack freuen."Letztes aktuelles Video: REROLL Launch Trailer PS5 Xbox One