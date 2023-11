Mass Effect: Ehemaliger Lead Writer Mac Walters gründet neues Entwicklerstudio

Worlds Untold: Das neue Studio des Ex-Mass Effect-Lead Writers Mac Walters stellt sich vor





Hello, World!



We are creating incredible and meaningful stories that we believe are best told and experienced through play.



We are creating worlds we dream of discovering.



We are Worlds Untold.https://t.co/IQ9LUN8yZy pic.twitter.com/pZlH4TrA8P



Nachverabschiedete sicherst im vergangenen Januar von, nun meldet er sich mit einem eigenen,zurück. Mit jenem sollen „unglaubliche und bedeutungsvolle Geschichten“ erzählt werden.Ganz konkret handelt es sich dabei um ein, welches derder beliebten Sci-Fi-Reihe in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Technik-Riesenaus dem Boden stampft.Seinen Fans dürfte Walters vor allem für seine Arbeiten anundbekannt sein, doch auch beiund derhatte der Entwickler seine Finger im Spiel. Mitgründet er nun sein eigenes Studio, welches sich künftig zum großen Portfolio von NetEase zählen darf.Dort möchte Walters anknüpfen, wo er aufgehört hat: An die Entwicklung von, die von ihren einzigartigen Welten, facettenreichen Charakteren und „, die unserer Meinung nach am bestenwerden können.“, wie es in der Twitter-Ankündigung heißt, leben sollen. Das erste Projekt des Studios soll einwerden, welches uns in ein näheres Zukunftsszenario wirft und mit „Mysterien und Erkundung“ aufwartet.Die Wichtigkeit einerund einersei Walters zufolge das, was die Menschen an brandneuen IPs lieben, wie er im Interview mit Eurogamer erklärt , während er sich dabei auf die die Serien und Filme der Streaming-Dienste bezieht. Dazu sei einnötig, für welches Worlds Untold aktuell die Werbetrommel schwingt.Zwar ist dieses bereits mit einigen hochkarätigen Branchenveteranen wie) oder, der ebenfalls mit Walters zusammen an Mass Effect Andromeda gearbeitet hat, gut besetzt, dennoch sei man auf der Suche nach „, die dauerhafte interaktive, erzählerische Erfahrungen schaffen wollen.“, so die Stellenanzeige. Für Fans der BioWare-Spiele gibt es aber ebenso gute Neuigkeiten: Zuletzt heizte einwieder an.Letztes aktuelles Video: PCSpielszenen 6