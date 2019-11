Deutscher Entwicklerpreis: 2019: Die Nominierten stehen fest, u. a. Anno 1800, The Surge 2 und Trüberbrook - 4Players.de

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)

Tropico 6 (Limbic Entertainment)

Trüberbrook (btf)

Deck13 Interactive

Megagon Industries

Paintbucket Games

Ubisoft Blue Byte

YAGER Development

Astragon Entertainment

Daedalic Entertainment

HandyGames

Headup Games

THQ Nordic

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

Battle Planet - Judgement Day (Threaks)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

Nimbatus - The Space Drone Constructor (Stray Fawn Studio)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

Beyond Medusa's Gate (Ubisoft Düsseldorf)

BLAUTOPF VR - Geheimnis der Lau (Pixelcloud)

Pathway (Robotality)

Trüberbrook (btf)

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

Huxley 2 (EXIT Adventures)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)

Trüberbrook (btf)

BLAUTOPF VR - Geheimnis der Lau (Pixelcloud)

Pathway (Robotality)

Sound of Magic (Everbyte)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)

Trüberbrook (btf)

Islanders (Grizzly Games)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

Nimbatus - The Space Drone Constructor (Stray Fawn Studio)

Trüberbrook (btf)

Vectronom (Ludopium)

Leisure Suit Larry (CrazyBunch)

SNIKS (Shelly Alon)

Sound of Magic (Everbyte)

Stranded Sails (Lemonbomb Entertainment)

Vectronom (Ludopium)

BLAUTOPF VR - Geheimnis der Lau (Pixelcloud)

Islanders (Grizzly Games)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

The Cycle (YAGER Development)

Trüberbrook (btf)

Friendly Fire 4 (YouTuber-Spendenmarathon)

Pavillon Prison Break (Geschichte aufarbeitendes Spiel)

DOOM-WOOD (Baumpflanzprojekt)

Destroy All Humans (Black Forest Games)

Die Siedler (Ubisoft Düsseldorf)

Through the Darkest of Time (Paintbucket Games)

Tibia (CipSoft)

Bridge Constructor (ClockStone Softwareentwicklung)

Forge of Epires (InnoGames)

Die Nominierten des Deutschen Entwicklerpreises 2019 stehen fest. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in 15 Kategorien vergeben. Die Nominierten der drei Kategorien "Bestes Studio", "Bester Publisher" und "Bestes Spiel" wurden durch eine Abstimmung der 100 Personen starken Gesamtjury bestimmt. Für die Nominierten der zehn Fach-Kategorien kamen jeweils bis zu sieben Jurorinnen und Juroren zusammen. Zudem werden Preise für die Erstplatzierten des Ubisoft Newcomer Awards in den Kategorien "Start-Ups" und "Studierende" vergeben. Die Nominierten dieser beiden Kategorien gibt Ubisoft zu einem späteren Termin bekannt. Die Preisverleihung findet am 11. Dezember 2019 in Köln statt ( Tickets ).Für den Hauptpreis "Bestes Spiel" wurden Anno 1800 Tropico 6 und Trüberbrook nominiert. Trüberbrook wurde insgesamt in sechs Kategorien nominiert. Lonely Mountains: Downhill kann maximal mit fünf Auszeichnungen rechnen. Anno 1800 und The Surge 2 sind für Preise in jeweils vier Kategorien vorgeschlagen worden.Bestes SpielBestes Studio (präsentiert vom game – Verband der deutschen Games-Branche)Bester PublisherBestes Game DesignBester SoundBeste GrafikBeste StoryBestes Indie GameBestes Mobile GameInnovationspreis– Sonderpreis der Stadt KölnSoziales EngagementMost WantedDauerbrenner"Der Deutsche Entwicklerpreis würdigt seit 2004 die Entwicklung herausragender Computerspiele aus deutschsprachigen Ländern und wird von der Aruba Events GmbH (ein Unternehmen der Computec Media GmbH) ausgerichtet. Gefördert wird der Deutsche Entwicklerpreis vom Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Köln, der Film und Medienstiftung NRW sowie von game e.V., dem Verband der deutschen Games-Branche."