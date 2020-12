Deutscher Entwicklerpreis: 2020: Die Nominierten stehen fest, u. a. Cloudpunk, Desperados 3 und Iron Harvest

Cloudpunk (Ion Lands)

Desperados 3 (Mimimi Games)

Iron Harvest (King Art)

Lost Ember (Mooneye Studios)

Through the Darkest of Times (Painbucket Games)

Black Forest Games

Gaming Minds

King Art

Kolibri Games

Maschinen-Mensch

Mimimi Games

Rockfish Games

Assemble Entertainment

Headup Games

HandyGames

Kalypso Media

THQ Nordic

Iron Harvest (King Art)

Nowhere Prophet (Sharkbomb Studios)

Port Royale 4 (Gaming Minds Studios)

SpellForce 3 Fallen God (Grimlore Games)

1-800 SUPER (Pangolin Park)

Cloudpunk (Ion Lands)

Iron Harvest (King Art)

Destroy All Humans! (Black Forest Games)

Iron Harvest (King Art)

Lost Ember (Mooneye Studios)

SpellForce 3 Fallen God (Grimlore Games)

Cloudpunk (Ion Lands)

Iron Harvest (King Art)

Lost Ember (Mooneye Studios)

Through the Darkest of Times (Painbucket Games)

Cloudpunk (Ion Lands)

Endzone - A World Apart (Gentlymad Studios)

Lost Ember (Mooneye Studios)

The Flower Collectors (Mi'pu'mi Games)

Through the Darkest of Times (Painbucket Games)

Epic Guardian (Quantumfrog)

High Rise (Florian Grolig)

The Innsmouth Case (Robot Pumpkin Games)

Drone Swarm (Stillalive Studios)

Jessika (Tritrie Games)

LiteBringer (CipSoft)

Tower Tag (VR Nerds)

Anstoss 2022 (2tainment)

Curious Expedition 2 (Maschinen-Mensch)

Everspace 2 (Rockfish Games)

The Wandering Village (Stray Fawn)

Albion Online (Sandbox Interactive)

Bridge Constructor (Headup Games)

Idle Miner Tycoon (Kolibri Games)

Tropico-Serie (Limbic Entertainment)

Anno-Serie (Ubisoft)

Dorfromantik

Get Together

Local Paper Small Town

The Bestowed City

WHALIEN

Die Jury des Deutschen Entwicklerpreises 2020 hat getagt und über mehrere Wochen die Nominierten in den jeweiligen Kategorien bestimmt. In zehn Fachjurys ( Zusammensetzung ) nahmen 76 Jurorinnen und Juroren insgesamt 163 Einreichungen unter die Lupe.Die Preisverleihung findet am 20. Januar 2021 im Livestream auf www.deutscherentwicklerpreis.de statt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde vom ursprünglichen Termin am 10. Dezember 2020 abgewichen. Details zur Form und zum Ablauf der Preisverleihung folgen in Kürze. Der Deutsche Entwicklerpreis findet seit 2004 statt und ist damit "älter" als der "Deutsche Computerspielpreis".Die Anwärter auf den Hauptpreis "Bestes Spiel" sind Cloudpunk Lost Ember und Through the Darkest of Times . Es folgen die nominierten Spiele und ihre Entwickler-Teams im Überblick:Bestes SpielBestes StudioBester PublisherBestes Game DesignBester SoundBeste GrafikBeste StoryBestes Indie GameBestes Mobile GameInnovationspreis - Sonderpreis der Stadt KölnMost WantedDauerbrennerUbisoft Newcomer AwardKeine Nominierten in den Kategorien Sonderpreis für Soziales Engagement und NRW Förderpreis für junge Entwicklerinnen.Über den Deutschen Entwicklerpreis: "Der Deutsche Entwicklerpreis ist die älteste Auszeichnung für die Entwicklung herausragender Computerspiele aus deutschsprachigen Ländern. Der renommierte Preis wird bereits seit 2004 von der Aruba Events GmbH (ein Unternehmen der Computec Media GmbH) veranstaltet. Gefördert wird der Deutsche Entwicklerpreis vom Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Köln, der Film und Medienstiftung NRW sowie von game e.V., dem Verband der deutschen Games-Branche."