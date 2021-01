Deutscher Entwicklerpreis: 2020: Iron Harvest ist der große Gewinner; zwei Preise für Through the Darkest of Times

Iron Harvest (King Art)

Cloudpunk (Ion Lands)

Desperados 3 (Mimimi Games)

Lost Ember (Mooneye Studios)

Through the Darkest of Times (Painbucket Games)

King Art

Black Forest Games

Gaming Minds

Kolibri Games

Maschinen-Mensch

Mimimi Games

Rockfish Games

Assemble Entertainment

Headup Games

HandyGames

Kalypso Media

THQ Nordic

Iron Harvest (King Art)

Desperados 3 (Mimimi Games)

Nowhere Prophet (Sharkbomb Studios)

Port Royale 4 (Gaming Minds Studios)

SpellForce 3 Fallen God (Grimlore Games)

Iron Harvest (King Art)

1-800 SUPER (Pangolin Park)

Cloudpunk (Ion Lands)

Desperados 3 (Mimimi Games)

SpellForce 3 Fallen God (Grimlore Games)

Desperados 3 (Mimimi Games)

Destroy All Humans! (Black Forest Games)

Iron Harvest (King Art)

Lost Ember (Mooneye Studios)

Through the Darkest of Times (Painbucket Games)

Cloudpunk (Ion Lands)

Desperados 3 (Mimimi Games)

Iron Harvest (King Art)

Lost Ember (Mooneye Studios)

Through the Darkest of Times (Painbucket Games)

Cloudpunk (Ion Lands)

Endzone - A World Apart (Gentlymad Studios)

Lost Ember (Mooneye Studios)

The Flower Collectors (Mi'pu'mi Games)

High Rise (Florian Grolig)

Epic Guardian (Quantumfrog)

The Innsmouth Case (Robot Pumpkin Games)

Jessika (Tritrie Games)

Drone Swarm (Stillalive Studios)

LiteBringer (CipSoft)

Tower Tag (VR Nerds)

Everspace 2 (Rockfish Games)

Anstoss 2022 (2tainment)

Curious Expedition 2 (Maschinen-Mensch)

The Wandering Village (Stray Fawn)

Anno-Serie (Ubisoft)

Albion Online (Sandbox Interactive)

Bridge Constructor (Headup Games)

Idle Miner Tycoon (Kolibri Games)

Tropico-Serie (Limbic Entertainment)

Whalien, Entwickler: Forbidden Folds, Pischelsdorf (A)

Dorfromantik

Get Together

Local Paper Small Town

The Bestowed City

Golden Orb, Witten

Gaming ohne Grenzen, ComputerProjekt Köln e.V., Köln

Der "Deutsche Entwicklerpreis 2020" (DEP) ist am heutigen Abend verliehen worden. Großer Gewinner war Iron Harvest von King Art Games. Das Echtzeit-Strategiespiel gewann den Hauptpreis "Bestes Deutsches Spiel" und darüber hinaus noch die Preise in den Kategorien "Bestes Game Design", "Bester Sound" und "Bestes Studio". Through the Darkest of Times , das den Widerstand gegen den Nationalsozialismus während des Dritten Reichs thematisiert, gewinnt den Deutschen Entwicklerpreis für die "Beste Story" und als "Bestes Indie Game".Die ursprünglich im Dezember 2020 als Gala geplante Preisverleihung fand nun aufgrund der Corona-Pandemie als Online-Show statt. Die Preise wurden von einer Jury verliehen. Es folgt die Liste mit den Preisträgern. Der Gewinner pro Kategorie steht ganz oben und wird mithervorgehoben.Bestes SpielBestes StudioBester PublisherBestes Game DesignBester SoundBeste GrafikBeste StoryBestes Indie GameBestes Mobile GameInnovationspreis - Sonderpreis der Stadt KölnMost WantedDauerbrennerUbisoft Newcomer AwardFörderpreis für junge Entwicklerinnen - Sonderpreis Film- und Medienstiftung NRWSonderpreis Soziales Engagement - präsentiert von Gaming-Aid e.V."Die hohe Qualität der Einreichungen zeigt sich nicht nur an den hervorragenden Siegertiteln. Auch das Votum der Jury fiel in diesem Jahr ebenfalls besonders knapp aus. So dicht beieinander lagen die Nominierten bei den Bewertungen durch die Jury selten zuvor. Es freut mich sehr, dass wir die herausragenden Leistungen der Entwickler*innen trotz der Corona-Pandemie würdigen konnten und in einem neuen Livestream-Konzept die Gewinner*innen gebührend feiern konnten", so Christian Müller, Geschäftsführer der Aruba Events GmbH, Veranstalter des Deutschen Entwicklerpreises.Über den Deutschen Entwicklerpreis: "Der Deutsche Entwicklerpreis ist die älteste Auszeichnung für die Entwicklung herausragender Computerspiele aus deutschsprachigen Ländern. Der renommierte Preis wird bereits seit 2004 von der Aruba Events GmbH (ein Unternehmen der Computec Media GmbH) veranstaltet. Gefördert wird der Deutsche Entwicklerpreis vom Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Köln, der Film und Medienstiftung NRW sowie von game e.V., dem Verband der deutschen Games-Branche."