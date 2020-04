Crysis: Eine Ankündigung wird vorbereitet: Remaster, Remake oder vierter Teil?

This is not a drill! pic.twitter.com/Gtq01HCVJS



Eine Ankündigung in Zusammenhang mit Crysis scheint sich anzubahnen, denn nach mehrjähriger Ruhepause meldete sich der offizielle Twitter-Account mit den Worten "Receiving Data" zurück. Welche "Daten empfangen" werden, ist aber unklar. Der offizielle Xbox-Account antwortete bedeutungsschwanger, dass dies keine Übung sei: "This is not a drill!"Es wird schon seit einiger Zeit über ein Remaster oder ein Remake von Crysis aus dem Jahr 2007 spekuliert - oder vielleicht ist gar ein Nachfolger (Crysis 4) gemeint. Crytek hält laut eigenen Angaben die Rechte an Crysis, Crysis Warhead, Crysis Wars, Crysis Warzone und World in Crysis. Publisher war damals Electronic Arts. Passend zum 1. April wurde in diesem Jahr eine Art "Teaser-Website" auf crysis.com gestartet, allerdings stand im HTML-Text der Begriff "April Fool", also Aprilscherz.Letztes aktuelles Video: Konsolen Launch-Trailer