Telltale Games: Sämtliche Spiele werden bei GOG.com aus dem Programm genommen; erste Anzeichen auch auf Steam - 4Players.de

Immer mehr Spiele von Telltale Games verschwinden aus dem Angebot von digitalen Shop-Plattformen auf PC. Bei GOG.com werden alle verbleibenden Telltale-Spiele am Montag, 27. Mai um 12:00 Uhr, aus dem Verkauf genommen werden. Als Grund wird die Schließung der Firma (Telltale Games) genannt. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Die folgenden Spiele sind betroffen : The Wolf Among Us, Marvel's Guardians of the Galaxy, Hector: Badge of Carnage, die Batman-Reihe, die Sam-&-Max-Spiele, die Puzzle-Agent-Reihe, Tales from the Borderlands und Strong Bad's Cool Game for Attractive People. Käufer von Telltale-Spielen bei GOG.com behalten die Titel auch weiterhin in ihrer GOG-Bibliothek. Sie können ab dem 27. Mai um 12:00 Uhr aber nicht mehr gekauft werden.Auch bei Steam ist zumindest ein Telltale-Spiel nicht mehr erhältlich, und zwar Tales from the Borderlands. Gegenüber Eurogamer erklärte der Publisher, dass sie daran arbeiten würden, die Verfügbarkeit in digitalen Stores wieder zu gewährleisten. Über die Gründe, warum das Spiel aktuell nicht mehr bei Steam angeboten wird, wollte sich das Unternehmen auf Nachfrage von Kotaku nicht äußern. Kotaku hat mit fünf ehemaligen Telltale-Mitarbeitern gesprochen. Sie sagten, dass sie ebenfalls nicht wissen würden, warum einige Spiele entfernt wurden und es für sie ziemlich zermürbend sei, zu sehen, wie ihre Arbeit "plötzlich verschwindet".