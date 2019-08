Telltale Games: Wird neu eröffnet; zunächst Wiederveröffentlichungen, dann neue Spiele - 4Players.de

LCG Entertainment hat sämtliche Vermögenswerte, Marken, Technologien und ausgewählte geistige Eigentumsrechte von Telltale Games übernommen und wird das Studio unter dem bekannten Namen (Telltale Games) weiterführen. Zunächst sollen ausgewählte Spiele aus dem bestehenden Katalog des Studios wiederveröffentlicht werden. Danach sollen neue Spiele auf Basis "der meistverkauften Marken" entwickelt werden.Gegenüber Polygon wurde bestätigt, dass die Rechte an den Lizenzspielen The Wolf Among Us und Batman sowie den eigenen Telltale-Titeln wie Puzzle Agent gesichert wurden. Einige abgelaufene Lizenzverträge würden sie "im Auge behalten". Bei Polygon wird spekuliert, dass The Walking Dead nicht fortgesetzt wird, weil Skybound eigene Pläne mit der Reihe hätte. Was mit den Telltale-Titeln auf Basis von Borderlands, Game of Thrones, Guardians of the Galaxy und Minecraft ist, bleibt abzuwarten.Zu den Investoren gehören Chris Kingsley (Rebellion), Lyle Hall (Heavy Iron Studios), Tobias Sjögren (ehemals Starbreeze) und Athlon Games. Das neue Studio wird von Jamie Ottilie und Brian Waddle geleitet . Ottilie (CEO von Galaxy Pest Control; Mobile Games) ist für das Studiomanagement und die Technologie verantwortlich, während Waddle (Marketing für die Havok Game Engine) die Geschäftsentwicklung, die Finanzen und den operativen Betrieb übernimmt. Beide werden eng mit Athlon Games zusammenarbeiten. Das Unternehmen wird als Marketing- und Publishing-Partner für die meisten Spiele aus dem "Backkatalog" und die Neuerscheinungen des Unternehmens fungieren. Ottilie sagte, dass einige ehemalige Telltale-Games-Mitarbeiter freiberufliche Positionen angeboten bekommen werden, die in Zukunft zu Vollzeitstellen werden können.In Hinblick auf die Fortführung des episodischen Veröffentlichungsmodells sagte Ottilie: "Wir werden wahrscheinlich das Konzept der Episoden beibehalten, aber mit einem unterschiedlichen Tempo. Es ist jetzt eine andere Welt, aus der Sicht des Medienkonsums. Wir müssen uns ansehen, wie sich die Menschen gerne unterhalten lassen. Ich mag die Idee, 'Binge Watch' zu machen."Telltale Games wurde ursprünglich 2004 gegründet. Im September 2018 wurde fast die gesamte Belegschaft entlassen, da das Studio "Misserfolge am Fließband" produziert hatte ( wir berichteten ). Im November 2018 folgte das endgültige Aus ( wir berichteten ).